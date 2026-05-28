Tramp pustio u javnost tajne NLO dokumente, oglasila se NASA: "Vidjeli smo nešto što niko nije mogao da objasni"

Izvor: U.S. DepartmentofWar

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa objavila je novu seriju deklasifikovanih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), dok je direktor NASA Džared Ajzakmen izjavio da se u njima nalaze brojni slučajevi neobjašnjivih pojava koje su američke vlasti godinama zanemarivale.

"Ne govorimo o srušenim vanzemaljskim brodovima ili tijelima vanzemaljaca, već o stvarnim neobjašnjivim fenomenima", rekao je Ajzakmen za Foks njuz.

Dokumenti su objavljeni u okviru Trampovog programa PURSUE, koji nalaže američkim agencijama da pretraže stare arhive i objave podatke o neidentifikovanim vazdušnim pojavama.

Prema navodima zvaničnika, uskoro bi mogle da budu objavljene i nove ture povjerljivih fajlova iz CIA i drugih američkih službi.

"Sada svi mogu da analiziraju podatke"

Ajzakmen je rekao da današnja tehnologija omogućava mnogo više podataka nego ranije.

"Danas svi imaju telefone sa kamerama, kamere na vratima, vojni avioni imaju milione senzora. Naravno da ćete uhvatiti stvari koje ne možete odmah da objasnite", rekao je on.

Dodao je da ga je najviše iznenadilo to koliko američke agencije ranije nisu ozbiljno pristupale ovim slučajevima.

"Predsjednik Tramp je praktično natjerao agencije da otvore fajlove i pretraže baze podataka. Sada svi mogu da pogledaju dokumenta i kažu šta misle. Ovo je građanska nauka", rekao je Ajzakmen.

Snimak obaranja misterioznog objekta

Među objavljenim materijalima nalazi se i infracrveni snimak iz 2023. godine na kojem se navodno vidi kako američki F-16 obara objekat u obliku dijamanta iznad jezera Huron.

Dokumenti sadrže i izvještaje o neobjašnjivim objektima primjećenim tokom vojnih operacija u Iranu, Siriji, Iraku, Grčkoj i drugim dijelovima Bliskog istoka.

Objavljeni su i zapisi astronauta iz programa Apolo i Džemini koji su tokom misija prijavljivali neobična svjetla i neidentifikovane objekte u svemiru.

"Nema dokaza o vanzemaljcima"

Ajzakmen tvrdi da nema saznanja o vanzemaljskim telima ili svemirskim brodovima koje američka vlada navodno krije.

"Ali postoje decenijama stari izvještaji u kojima ljudi kažu: 'Vidjeli smo nešto, dokumentovali smo to i sakrili u fajlove'", rekao je on.

Dokumenti takođe sadrže svjedočenja vojnih pilota i obavještajaca koji tvrde da nisu mogli da objasne objekte sa kojima su se susretali tokom misija i vojnih vježbi.

NASA vjeruje da život postoji van Zemlje

Ajzakmen je rekao da lično vjeruje da život vjerovatno postoji negdje u svemiru i da je potraga za njim ključni dio budućih NASA misija.

"Ako donesemo uzorke sa Marsa, postoji više od 90 odsto šanse da ćemo pronaći tragove nekadašnjeg mikrobiološkog života", rekao je on.

Pomenuo je i Saturnov mjesec Titan i Jupiterov mjesec Evropu kao mjesta na kojima bi mogli postojati uslovi za razvoj života.

"To potpuno mijenja pitanje - od toga da li negdje postoji život, do toga da možda postoji svuda", rekao je Ajzakmen.

Zvaničnici su najavili da će tokom narednih mjeseci biti objavljene nove ture povjerljivih NLO i UAP dokumenata.

