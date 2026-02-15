logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barak Obama vjeruje da su vanzemaljci stvarni: "Ne drže ih u Oblasti 51" (Video)

Barak Obama vjeruje da su vanzemaljci stvarni: "Ne drže ih u Oblasti 51" (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Bivši predsjednik SAD Barak Obama izjavio je da vjeruje da vanzemaljci postoje, ali je odbacio teorije da ih američka vojska krije u strogo povjerljivom objektu Oblast 51.

Obama vjeruje u vanzemaljce Izvor: Profimedia/BACKGRID/Backgrid UK

Bivši predsjednik SAD Barak Obama izjavio je da vjeruje da su vanzemaljci "stvarni", ali je odbacio dugogodišnje teorije zavjere da SAD kriju dokaze o vanzemaljskom životu u tajnom vojnom objektu pod nazivom Oblast 51.

Obama je dao ove komentare u podkastu "Bez laži" sa Brajanom Tajlerom Koenom objavljenom u subotu. Na pitanje da li su vanzemaljci "stvarni", bivši predsjednik je odgovorio potvrdno, dodajući: "Nisam ih vidio i ne drže ih u Oblasti 51. Ne postoji podzemni objekat, osim ako ne postoji ogromna zavjera i ako su je sakrili od predsjednika Sjedinjenih Država".

Oblast 51 je strogo povjerljivi objekat američkog vazduhoplovstva u Grum Lejku u južnoj Nevadi. CIA je zvanično priznala postojanje lokacije 2013. godine, kada su deklasifikovani dokumenti otkrili da se koristi od 1955. godine za testiranje špijunskog aviona U-2 i drugih eksperimentalnih letjelica.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Barak Obama vanzemaljci

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ