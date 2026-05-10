Japan kreće u lov na vanzemaljce: Formirana elitna grupa astronoma, gradi se mreža antena

Zemlja izlazećeg sunca formira svoju prvu zvaničnu mrežu za potragu za vanzemaljskom inteligencijom.

Izvor: Shutterstock

Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemljskim životom, a prva istraživanja radio signala zakazana su za sljedeće ljeto.

"Oni sigurno postoje negdje u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno djelovanje", rekao je Šinja Narusava, stručnjak za astrofiziku i predsjednik Japanskog društva za SETI (potraga za vanzemaljskom inteligencijom), prenosi Kjodo.

Narusava (61), vodeći ekspert u oblasti SETI, pokrenuo je inicijativu u aprilu i okupio deset astronoma i istraživača iz opservatorija. Plan je da se u avgustu sljedeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvježđa Strijelca, u prostorijama opservatorije Misato na zapadu Japana povodom 50. godišnjice otkrića radio signala za koji se veruje da potiče iz svemira.

"Wow!" signal, koji je zabilježio teleskop Univerziteta Ohajo Stejt u SAD 1977. godine, potekao je iz blizine sazvježđa Strijelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radio prenos ikada detektovan.

Iako se i dalje proučava u SAD-u kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, porijeklo signala ostaje misterija.

"Pozvaćemo svijet da sprovede koncentrisana posmatranja prema izvoru radio talasa", navela je grupa na svom sajtu.

Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.

"Želimo da na kraju izgradimo istraživačku mrežu u Japanu uporedivu sa onom u Sjedinjenim Državama. Nadam se da će ljudi saznati više o našim naporima u potrazi za vanzemaljskim civilizacijama i da će nas to podstaći da preispitamo i samu Zemlju, na kojoj se vode ratovi među ljudima", rekao je Narusava.

Izvor: 021