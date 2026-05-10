logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Japan kreće u lov na vanzemaljce: Formirana elitna grupa astronoma, gradi se mreža antena

Japan kreće u lov na vanzemaljce: Formirana elitna grupa astronoma, gradi se mreža antena

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Zemlja izlazećeg sunca formira svoju prvu zvaničnu mrežu za potragu za vanzemaljskom inteligencijom.

Japanci pokrenuli organizaciju za pronalaženje vanzemaljaca Izvor: Shutterstock

Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemljskim životom, a prva istraživanja radio signala zakazana su za sljedeće ljeto.

"Oni sigurno postoje negdje u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno djelovanje", rekao je Šinja Narusava, stručnjak za astrofiziku i predsjednik Japanskog društva za SETI (potraga za vanzemaljskom inteligencijom), prenosi Kjodo.

Narusava (61), vodeći ekspert u oblasti SETI, pokrenuo je inicijativu u aprilu i okupio deset astronoma i istraživača iz opservatorija. Plan je da se u avgustu sljedeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvježđa Strijelca, u prostorijama opservatorije Misato na zapadu Japana povodom 50. godišnjice otkrića radio signala za koji se veruje da potiče iz svemira.

"Wow!" signal, koji je zabilježio teleskop Univerziteta Ohajo Stejt u SAD 1977. godine, potekao je iz blizine sazvježđa Strijelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radio prenos ikada detektovan.

Iako se i dalje proučava u SAD-u kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, porijeklo signala ostaje misterija.

"Pozvaćemo svijet da sprovede koncentrisana posmatranja prema izvoru radio talasa", navela je grupa na svom sajtu.

Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.

"Želimo da na kraju izgradimo istraživačku mrežu u Japanu uporedivu sa onom u Sjedinjenim Državama. Nadam se da će ljudi saznati više o našim naporima u potrazi za vanzemaljskim civilizacijama i da će nas to podstaći da preispitamo i samu Zemlju, na kojoj se vode ratovi među ljudima", rekao je Narusava.

Izvor: 021

Možda će vas zanimati

Tagovi

vanzemaljci nauka Japan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS