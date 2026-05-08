Tramp skinuo oznaku tajnosti sa NLO: Evo šta su operateri misije Apolo pričali

Trampova administracija objavila je dosijee o NLO, uključujući fotografije i snimke.

Izvor: Kaua209/Shutterstock/U.S. DepartmentofWar

Trampova administracija je u petak objavila paket "nikada ranije viđenih" fajlova i snimaka o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) kao dio napora da se poveća transparentnost o znanju vlade u vezi sa vanzemaljskim pojavama.

"Najnoviji NLO snimci, fotografije i originalni izvorni dokumenti iz cijele vlade Sjedinjenih Američkih Država sada su dostupni na jednom mjestu – bez potrebe za bezbjednosnom dozvolom. Dok su prethodne administracije pokušavale da diskredituju ili obeshrabre američki narod, predsjednik Tramp je fokusiran na pružanje maksimalne transparentnosti javnosti, koja na kraju može sama da donese zaključke o informacijama sadržanim u ovim fajlovima", saopštila je Bijela kuća za Foks Njuz.

Objavljivanje je dio programa predsjednika Donalda Trampa pod nazivom "Predsjednički sistem za otpečaćivanje i izvještavanje o NLO susretima" (PURSUE), piše Foks Njuz.

Fotografije iz početnog otkrivanja podataka, za koje je zvaničnik Bijele kuće rekao da predstavljaju prvo u nizu objavljivanja, prikazuju neobično oblikovane objekte snimljene tokom svemirskih misija Apolo 12 i Apolo 17.

Jedna fotografija snimljena sa površine Mjeseca izgleda kao da prikazuje grupu od tri sićušne tačke na nebu.

U galeriji pogledajte fotografije koje su objavljene:

Transkript komunikacije između operatera misije Apolo 17, objavljen u petak, detaljno opisuje njihovu razmjenu o nepoznatom fenomenu.

"Sada imamo nekoliko veoma svijetlih čestica ili fragmenata ili nečega što prolazi pored nas dok manevrišemo", rekao je jedan operater komandnom centru.

"Razumijem", odgovorio je centar.

"Ima čitava gomila velikih na mom prozoru dole baš su svijetli. Izgleda kao vatromet za Dan nezavisnosti kroz Ronov prozor", dodao je drugi operater.

"Da. Sada možete da vidite i njihov oblik. To su veoma nazubljeni, uglasti fragmenti koji se okreću", rekao je prvi operater.

Još jedan par fotografija iz objave dolazi iz FBI-ja i sadrži slike sa dočeka Nove godine 1999. godine na kojima se vide drugi NLO objekti u istoj slici sa američkim avionima.

Obama rekao da su vanzemaljci stvarni, Tramp najavio skidanje oznake tajnosti

U februaru, nakon što je bivši predsjednik Barak Obama rekao jednom podkasteru da su vanzemaljci stvarni, glavni dopisnik Fox News-a iz Bijele kuće Piter Dusi direktno je pitao Trampa o postojanju vanzemaljaca.

"On je otkrio povjerljive informacije. Nije smio to da uradi“, rekao je Tramp o Obami. „Ne znam da li su stvarni ili ne. Ali mogu vam reći da je otkrio povjerljive informacije. Nije smio to da uradi - napravio je veliku grešku. Iznio je nešto iz povjerljivih podataka."

Nekoliko dana kasnije, Tramp je u objavi na Truth Social mreži najavio da će skinuti oznaku tajnosti sa fajlova povezanih sa tom temom.

"Na osnovu ogromnog interesovanja koje je pokazano, naložiću ministru rata i drugim relevantnim odjeljenjima i agencijama da započnu proces identifikovanja i objavljivanja državnih fajlova povezanih sa vanzemaljskim i ekstraterestrijalnim životom, neidentifikovanim vazdušnim fenomenima (UAP), neidentifikovanim letećim objektima (UFO), kao i svim drugim informacijama povezanim sa ovim veoma složenim, ali izuzetno zanimljivim i važnim pitanjima. Bog blagoslovio Ameriku", napisao je.

Brojni čelnici agencija komentarisali su objavu, nazivajući je korakom bez presedana u transparentnosti.

"Ministarstvo rata je potpuno usklađeno sa predsjednikom Trampom u cilju pružanja dosad neviđene transparentnosti u vezi sa razumijevanjem neidentifikovanih anomalnih fenomena od strane naše vlade", rekao je ministar rata Pit Hegset.

"Ovi fajlovi, dugo skriveni iza oznaka tajnosti, podsticali su opravdane spekulacije - i vrijeme je da ih američki narod vidi svojim očima. Ovo objavljivanje deklasifikovanih dokumenata pokazuje iskrenu posvećenost Trampove administracije dosad neviđenoj transparentnosti“, zaključio je.

"Američki narod već dugo traži transparentnost o znanju vlade u vezi sa neidentifikovanim anomalnim fenomenima“, dodala je direktorka Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard.

(MONDO)