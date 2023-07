BIVŠI OBAVJEŠTAJAC IZNIO ŠOKANTNE TVRDNJE U KONGRESU: "Imali smo tajni NLO program i otkrili smo - vanzemaljci postoje"!

Nekadašnji radnik američke bezbjednosne službe Dejvid Gruš otkrio je na saslušanju u Kongresu da je američka vlada tajno skrivala letjelice vanzemaljaca. Te tvrdnje ponovio je pod zakletvom.

Američka vlada je sprovela "višedecenijski" program tokom kojeg su prikupljeni srušeni neidentifikovani leteći objekti (NLO), a pokušan je i obrnuti inženjering tih objekata, rekao je bivši američki obaveštajni zvaničnik na saslušanju u Kongresu.

Dejvid Gruš, koji je vodio analizu neobjašnjivih anomalnih pojava (UAP) u okviru agencije američkog Ministarstva odbrane do 2023. godine, rekao je nadzornom odboru Predstavničkog doma u Vašingtonu da su "neljudska" bića pronađena, prenio je Gardijan.

Saslušanje je bilo podstaknuto tvrdnjama Gruša u junu da je američka vlada tajno skrivala letjelice vanzemaljaca. U srijedu je Gruš neke od tih tvrdnji ponovio pod zakletvom.

"Bio sam obaviješten, tokom mojih službenih dužnosti, o višedecenijskom pronalaženju i obrnutom inženjeringu UAP-a, za koji mi je bio odbijen pristup", rekao je Gruš.

Gruš je podnio žalbu kao uzbunjivač 2022. godine. Govoreći o svojoj ulozi u vladi, Gruš je naveo da je bio zadužen da istražuje šta vojne, odbrambene i druge agencije znaju o vanzemaljcima i vanzemaljskim letovima, ali tvrdi da mu je onemogućen pristup tajnim vladinim NLO programima.

Gruš je rekao da se suočio sa "veoma brutalnom" odmazdom zbog svojih navoda. "To me je povrijedilo i profesionalno i lično", rekao je Gruš.

Tokom ispitivanja, Gruš je naveo da je imao saznanja o "ljudima koji su povređeni" tokom vladinih napora da sakrije informacije o NLO.

Na pitanje člana nadzornog odbora da li se "plašio za svoj život", Gruš je odgovorio: "Da, definitivno." Nadam se da će moje akcije na kraju dovesti do pozitivnog ishoda, povećane transparentnosti", kazao je Gruš.

"Briket od ćumura"

Grušova tvrdnja da savezna vlada skriva dokaze o vanzemaljskim letelicama od Kongresa izazvala je buru u junu, što je navelo nadzorni odbor predvođen republikancima da odmah pokrene istragu. Od tada se pojačala intriga oko toga da li i koje dokaze vlada ima u vezi sa NLO.

Tim Barčet, republikanski kongresmen iz Tenesija koji takođe vodi istragu o NLO, tvrdio je posljednjih nedjelja da SAD imaju dokaze o tehnologiji koja "prkosi svim zakonima fizike" i da vanzemaljske letjelice posjeduju tehnologiju koja bi nas mogla "pretvoriti u briket od ćumura". U srijedu je, međutim, pokušao da umanji, bar donekle, ono što će se čuti.

"Nećemo dovoditi male zelene ljude ili leteće tanjire na saslušanje. Žao mi je što sam razočarao gotovo polovinu vas. Samo ćemo doći do činjenica", rekao je Barčet.

Optužio je vladine agencije za nedostatak saradnje sa nadzornim odborom oko istrage.

"Bilo je tako teško doći ovamo danas. U baptističkoj crkvi kažemo da nam je đavo na putu, a đavo nam je bio na putu u borbi za ovu stvar. Naišli smo na blokade za koje su odgovorni članovi, obavještajna zajednica i Pentagon", kazao je Barčet.

Iako na saslušanju nije bilo "malih zelenih ljudi", Gruš je tvrdio da su SAD otkrile vanzemaljska bića.

"Postoje li tijela pilota"

Nakon što je Gruš ponovio stav da vlada posjeduje srušene vanzemaljske letjelice, upitan je da li "imamo tijela pilota koji su upravljali ovom letjelicom".

"Kao što sam već javno rekao u intervjuu za Njuznejšon, biološka sredstva su došla sa nekim od ovih otkrića", rekao je Gruš. Ta biološka sredstva, rekao je Gruš, "nisu ljudska, a to je bila procjena ljudi sa direktnim znanjem o programu s kojim sam razgovarao, a koji su još uvijek uključeni u program".

Rekao je da je vlada vjerovatno imala saznanja o "neljudskim" aktivnostima još od 1930-ih. Međutim, ponekad je bio manje otvoren pod zakletvom nego u intervjuima za medije. U intervjuu za Njuznejšon u junu, Gruš je tvrdio da vlada ima "veoma veliku, poput fudbalskog terena" vanzemaljsku letjelicu, dok je francuskim novinama Parizijen rekao da SAD posjeduju "objekat nalik na zvono" koje je vlada Benita Musolinija pronašla u sjevernoj Italiji 1933. godine.

Barčet je u razgovoru za Gardijan rekao da je smatrao da su Grušove tvrdnje o pronalaženju "neljudskih" tijela vjerodostojne.

"Ne želim da to previše pojednostavljujem, ali kako ćete letjeti jednim [svemirskim brodom]? Moraš imati nekoga u tome. Čini se da je to prilično jednostavno", rekao je Barčet.

"Vjerujem da postoje"

Upitan šta je naučio o vanzemaljskim letovima tokom istrage, Barčet je rekao da "vjeruje da postoje".

"Znao sam to prije nego što sam došao ovamo. Nisam mnogo naučio jer sam već znao odgovore, ali mi je bilo drago što su to unijeli u zapisnik", dodao je Barčet. Pentagon je demantovao Grušove tvrdnje o zataškavanju. U saopštenju, portparolka ministarstva odbrane Sju Gof rekla je da istražitelji nisu otkrili "bilo kakve provjerljive informacije koje bi potkrijepile tvrdnje da su bilo kakvi programi u vezi sa posjedovanjem ili obrnutim inženjeringom vanzemaljskih materijala postojali u prošlosti ili postoje trenutno".

Drugi svjedoci na saslušanju bili su Dejvid Fravor, bivši komandant mornarice koji tvrdi da je vidio čudan objekat na nebu dok je bio na misiji 2004. godine, i Rajan Grejvs, penzionisani mornarički pilot koji je tvrdio da je viđao neidentifikovane vazdušne fenomene u blizini atlantske obale "svakog dana najmanje nekoliko godina".

Grejvs, koji je od tada osnovao neprofitnu organizaciju "Amerikanci za bezbjedno vazduhoplovstvo", rekao je da se pojavio na saslušanju kako bi "izrazio zabrinutost zbog više od 30 komercijalnih vazduhoplovnih posada i vojnih veterana koji su podelili slične susrete sa mnom".

Upitan da li postoje sličnosti između toga što je on vidio i drugih o kojima se izvještava, Grejvs je rekao da su mnogi od prijavljenih NLO-a "tamnosive ili crne kocke unutar čiste sfere" gdje su "vrh ili vrhovi kocke dodirivali unutrašnjost sfere".

Gruš tvrdi da nije samo on vidio navodne vanzemaljske letelice. Kaže i da su njegove tvrdnje zasnovane na "opsežnim intervjuima sa visokim obavještajnim zvaničnicima", dok su skeptici primijetili da optužbe da vlada krije informacije o NLO nisu ništa novo.

"Priča je u skladu sa mnogim sličnim pričama koje su se odigrale, sežući do 1980-ih i 1970-ih, koje zajedno navode da je američka vlada čuvala nevjerovatnu tajnu, bukvalno najneobičniju koju bi čovječanstvo moglo imati, ne samo nekoliko nedjelja ili mjeseci, već godinama i decenijama, bez značajnog curenja informacija ili dokumentarnih dokaza koji bi ikada mogli da se pojave", rekao je istoričar Geret Graf za Gardijan.

"Mislim da kada pogledate sposobnost vlade da čuva druge zaista važne tajne, postoji mnogo razloga da sumnjate u sposobnost vlade da to uradi", kazao je Graf. On je naveo i da je za njega interesantno to što Gruš nije bio voljan da pod zakletvom ponovi "najeksplozivniju" tvrdnju iz intervjua za Njuznejšon.

