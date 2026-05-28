Šeranić: Isplata uvećanog materinskog dodatka od 1. jula

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će od 1. jula početi isplata uvećanog materinskog dodatka u iznosu 746 KM.

Alen Šeranić Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šeranić je naveo da će za realizaciju mjere u ovoj godini biti izdvojeno dodatnih osam miliona KM.

On je dodao da će na sljedećoj sjednici Vlade biti pripremljena odluka u skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti, kojom će taj iznos biti definisan.

"U ovu aktivnost krenuli smo krajem 2024. godine, kada su donesene izmjene i dopune Zakona o dječijoj zaštiti, kojima smo spriječili određene malverzacije u vezi sa porodiljskim odsustvom", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci.

On je napomenuo de je ovo uvećanje predviđeno na bazi ušteda od prošle godine, ali i uz izdvajanja iz budžeta, te da se odnosi na iznos najniže plate, kako to zakon i predviđa.

