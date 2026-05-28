Nova faza istrage o tragediji u Donjoj Jablanici: FUP izuzima dokumentaciju iz Ministarstva privrede HNK

Pripadnici Federalne uprave policije od jutros se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu POSKOK-a izuzimaju dokumentaciju povezanu sa tragedijom u Donjoj Jablanici.

Nina Hadžihajdarević, portparol POSKOK-a, potvrdila je za Klix da će pripadnici FUP-a izuzeti dokumentaciju iz rudarsko-geološke inspekcije, koja je u sklopu ovog ministarstva.

Kako piše Hercegovina.info, istražitelji FUP-a izuzimaju dokumentaciju koja se odnosi na kamenolom i pravnu osobu SANI d.o.o. Predmet izuzimanja su i zapisnici inspekcija povezani s radom kamenoloma.

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i međuentitetskog kriminala pri Federalnom tužilaštvu (POSKOK) preuzeo je predmet istrage vezan za tragediju u Donjoj Jablanici, u kojoj je 4. oktobra 2024. godine u razornim poplavama smrtno stradalo 19 osoba.

Tužilaštvo HNK ranije je objavilo da se istraga vodi protiv četiri osobe i firme "Sani" iz Jablanice. Među osumnjičenima je i vlasnik kamenoloma i firme "Sani" Dženan Honđo, koji je ranije ispitan u svojstvu osumnjičene osobe.

Prema ranijim navodima Tužilaštva HNK, pravne i fizičke osobe obuhvaćene su istragom zbog postojanja osnova sumnje na počinjenje krivičnih djela "zloupotreba položaja ili ovlasti", u vezi sa krivičnim djelom "teški slučajevi izazivanja opšte opasnosti", zatim krivičnim djelom "zagađivanje životne sredine" te krivičnim djelom "nesavjestan rad u službi".

Preuzimanjem predmeta od POSKOK-a istraga je ušla u novu fazu, a današnje izuzimanje dokumentacije i inspekcijskih zapisnika u Ministarstvu privrede HNK moglo bi biti jedan od važnijih koraka u utvrđivanju okolnosti povezanih s radom kamenoloma i odgovornošću nadležnih institucija, prenosi sarajevski portal.