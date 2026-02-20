logo
Slučaj o 19 stradalih preuzeo federalni POSKOK: Da li će predmet "Donja Jablanica" napokon dobiti sudski epilog?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Skoro godinu i četiri mjeseca nakon lavine iz ilegalnog kamenoloma, koja je usmrtila 19 stanovnika Donje Jablanice, konačno je odlučeno da će predmet preuzeti Posebni za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva (POSKOK).

Donja Jablanica, snimak iz vazduha Izvor: Screenshot

Portparol Federalnog tužilaštva FBIH Nina Hadžihajdarević za "Avaz" je potvrdila da će ovaj predmet biti apsolutni prioritet, te da je postupajući tužitelj već upoznat sa predmetom.

Žrtve lavine

Autopsija je pokazala da su sve žrtve lavine, koja se sručila na naselje 4. oktobra 2024. godine, stradale su osljed gušenja zemljanom masom, saopštolo je nakon nesreće Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanjskog kantona (HNK).

Istraga, koju je ovo tužilaštvo vodilo, bila je u završnoj fazi još u septembru prošle godine, nakon čega je spis prebačen u POSKOK, poseban odjel Tužilaštva Federacije BiH.

Zašto je u ovoj finalnoj fazi mostarsko tužilaštvo poteglo pitanje nadležosti iz ovog tužilaštva još nisu pojasnili. Javnost se sa pravom pitala da li se radi o prebacivanju "vrućeg kropira", sa ciljem da i ovaj predmet spektakularno propadne, kao poznato suđenje u aferi Lijanović, kada su nadležnost odbacivali tužioci Kantona Sarajevo i državnog tužilaštva.

Spisi o Donjoj Jablanici su tako nedavno iz POSKOK-a vraćeni u Mostar zbog tehničkih nedostataka, za koje se nezvanično saznaje da bi se mogli okarakterisati kao aljkavost u radu.

Treći put

Tužilački spisi su zatim treći put putovali magistralom M-17 do Sarajeva. Tu bi, prema navodima Tužilaštva FBiH, napokon trebali vidjeti sudnicu.

Još je nepoznato da li su u spisima dokazi o tome tome ko je decenijama štitio kompaniju Sani, dok je nelegalno minirala na padini iznad naselja. Jasno je da je Opštinsko vijeće Jablanice ovaj kamenolom proglasilo poslom od javnog interesa, urgirajući kod kantonalnih vlasti da izdaju sve dozvole.

Tagovi

poskok Donja Jablanica jablanica Poplave u BiH

