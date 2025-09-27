logo
Pod istragom vlasnik kamenoloma i trojica inspektora zbog tragedije u Jablanici

Autor Nikolina Damjanić
0

Zbog tragedije u Jablanici 4. oktobra prošle godine, kada je u poplavama i odronima stradalo 19 ljudi, pod istragom su vlasnik firme „Sani“ Dženan Honđo i trojica rudarsko-geoloških inspektora Ministarstva privrede HNK – Dragan Obradović, Željko Rangelov i Ivan Mikulić.

Istraga proitiv vlasnika kamenoloma i inspektora zbog tragedije u Donjoj Jablanici Izvor: Denis Zuberi / AFP / Profimedia

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, istragom je obuhvaćeno i privredno društvo „Sani“ d.o.o. Jablanica, čiji je Honđo osnivač i direktor. Osumnjičenima se na teret stavljaju zloupotreba položaja ili ovlašćenja u sticaju s krivičnim djelima izazivanja opšte opasnosti, onečišćenja okoliša i nesavjesnog rada u službi, piše Avaz.

Ispitivanje osumnjičenih trebalo bi da počne naredne sedmice u Područnom uredu Tužilaštva u Konjicu.

Iako se sporni kamenolom iznad naselja Donja Jablanica od 2006. vodi kao javni interes, te su u godinama nakon toga opštinske službe izdavale dokumentaciju poput urbanističke saglasnosti za geološka istraživanja, nijedna osoba iz Opštine Jablanica ili Opštinskog vijeća zasad nije obuhvaćena istragom.

Iz Tužilaštva napominju da će, radi utvrđivanja svih okolnosti, po potrebi ponovo biti saslušani svjedoci, vještaci i osumnjičeni, a odluka o podizanju optužnice zavisiće od rezultata prikupljenih dokaza i nalaza vještaka.

(MONDO/Avaz)

