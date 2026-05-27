Izrael žestoko napao Liban: Sukob ponovo eskalirao, naređena hitna evakuacija

Izraelska vojska naredila je evakuaciju Tira zbog vazdušnih udara na Hezbolah, dok se situacija na granici dodatno komplikuje.

Izvor: FADEL ITANI / UPI / Profimedia

Izraelska vojska naredila je evakuaciju južnog libanskog grada Tira, nakon što je izvela još jedan talas vazdušnih udara za koje tvrdi da su bili usmjereni na proiransku oružanu grupu Hezbolah.

Vojska je stanovnicima Tira i okolnih područja saopštila da je "primorana da djeluje snažno" jer Hezbolah krši primirje postignuto uz posredovanje SAD, koje je počelo prije pet nedjelja, piše BBC.

Takođe u srijedu, libanski mediji izvijestili su o izraelskim napadima širom juga zemlje i istočne doline Beka, pri čemu su tri osobe poginule u gradu Šukin.

Hezbolah, koji je i sam optužio Izrael za kršenje primirja, saopštio je da se bori protiv izraelskih trupa sjeverno od rijeke Litani, oko 30 kilometara od granice.

Sve se to dogodilo dan nakon što je izraelski premijer najavio proširenje kopnene operacije, nakon napada dronovima Hezbolaha na vojnike koji drže dio južnog Libana i na civile na sjeveru Izraela.

Ova eskalacija prijeti da ugrozi pregovore usmjerene ka okončanju rata između SAD, Izraela i Irana. Iran insistira da svaki sporazum mora obuhvatiti i Liban, dok Izrael tvrdi da zadržava pravo da nastavi borbu protiv prijetnje koju predstavlja Hezbolah.

Liban je uvučen u rat 2. marta, kada je Hezbolah lansirao rakete na Izrael kao odgovor na izraelski napad u kojem je ubijen vrhovni vođa Irana. Izrael je odgovorio vazdušnom kampanjom širom Libana i kopnenom invazijom.

I Izrael i Hezbolah nastavili su da razmjenjuju vatru tokom primirja, koje je počelo 16. aprila i od tada je dva puta produžavano.

Prema podacima libanskog ministarstva zdravlja, od početka rata u Libanu je poginulo najmanje 3.213 ljudi - pri čemu se u tim brojkama ne pravi razlika između boraca i civila.

Izrael navodi da su u istom periodu, na obe strane granice, poginula 23 njegova vojnika i četiri izraelska civila.

(MONDO)