Tramp zabranio Izraelu da bombarduje Liban: "Neće više, dosta je bilo!"

Tramp zabranio Izraelu da bombarduje Liban: "Neće više, dosta je bilo!"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Tramp zaprijetio Izraelu da ne smiju više da bombarduju Izrael.

Tramp zabranio Izraelu da bombarduje Liban Izvor: paparazzza/lev radin/paparazzza/MoreThanPicture/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" nakon što je prethodno potvrdio da je ponovo otvoren Ormuski moreuz. Zaprijetio je Izraelu da više ne smije da bombarduje Izrael s obzirom da je od 16. aprila na snazi privremeni prekid vatre, čak je naveo da im je zabranio to da rade.

"Sjedinjene Američke Države će dobiti nuklearnu prašinu koja je nastala od naših sjajnih bombardera B-2. Neće biti razmene novca ni na jedan način.

Ovaj sporazum nema veze sa Libanom, ali će Sjedinjene Države pažljivo raditi sa Libanom oko situacije sa Hezbolahom. Izrael više neće bombardovati Liban.

Zabranjeno im je to da rade od strane Sjedinjenih Država. Dosta je bilo!", naveo je američki predsjednik.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedjeljni prekid vatre, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz ponovo otvoren.

Pročitajte i ovo

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ