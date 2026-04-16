logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Republikanci opet blokirali Trampova ratna ovlašćenja: Odbijena rezolucija o ratu

Autor Vesna Kerkez
0

Predstavnički dom SAD tijesno je odbacio rezoluciju demokrata o ograničavanju vojne kampanje predsjednika Donalda Trampa protiv Irana bez odobrenja Kongresa.

sad Odbijena rezolucija o ratu Izvor: artemegorovv/Lucas Parker/Shutterstock

Predstavnički dom SAD danas je podržao vojnu kampanju predsjednika Donalda Trampa protiv Irana, po peti put tijesno odbacivši rezoluciju koju su promovisali demokrate o zaustavljanju rata dok je Kongres ne odobri. Rezolucija o ratnim ovlašćenjima odbijena je sa 214 glasova za i 213 protiv u Predstavničkom domu, u kojem većinu čine republikanci, dan nakon što je slična mjera blokirana u Senatu.

Glasanje je gotovo u potpunosti bilo po stranačkoj liniji. Svi republikanci osim jednog bili su protiv rezolucije, a jedan je bio uzdržan. Jedan demokrata je glasao protiv nje.

Glasanje je naglasilo kontinuiranu podršku Trampovih republikanskih kolega njegovoj ratnoj politici, više od šest nedjelja nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara.

Ustav SAD zahtijeva da Kongres objavi rat

Demokrate pozivaju predsjednika da zatraži ovlašćenje od Kongresa za upotrebu vojne sile, napominjući da Ustav SAD zahtijeva da Kongres, a ne predsjednik, objavi rat. Međutim, predsjednici obe stranke dugo tvrde da se ovo ograničenje ne odnosi na kratkoročne operacije ili situacije u kojima je zemlja pod direktnom prijetnjom, prenosi Indrex.

Bijela kuća i skoro sve Trampove republikanske kolege u Kongresu tvrde da su Trampove akcije legalne i u okviru njegovih prava kao vrhovnog komandanta da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija.

Tagovi

SAD rezolucija Donald Tramp Iran kongres

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ