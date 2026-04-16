SAD pokreće globalnu blokadu: Na udaru brodovi iz cijelog svijeta, "flota iz sjenke", nova meta

SAD pokreće globalnu blokadu: Na udaru brodovi iz cijelog svijeta, "flota iz sjenke", nova meta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
SAD su proširile pomorsku blokadu Irana na globalni nivo, omogućivši presretanje i zapljenu brodova povezanih sa Teheranom, uključujući takozvanu "flotu iz sjenke", bilo gdje u svijetu

SAD su proširile svoju pomorsku blokadu Irana, objavivši da će zaustavljati i vršiti racije na brodove povezane sa teheranskom "flotom u sjenci" bilo gdje u svijetu.

Direktiva, koja značajno proširuje obim američkih operacija, omogućava presretanje brodova van neposrednog regiona ako su povezani sa Iranom ili podležu sankcijama Ministarstva finansija SAD, navodi se u novom izvještaju Centralne komande američkih pomorskih snaga. Prema saopštenju Američkih pomorskih snaga (USNAVCENT), nova pravila će se primjenjivati globalno.

"Pored sprovođenja blokade, svi iranski brodovi, brodovi pod aktivnim sankcijama OFAC-a i brodovi za koje se sumnja da prevoze kontrabandu podliježu zakonu o ratnim posjetama i pretresu. Ovi brodovi, bez obzira na njihovu lokaciju, mogu biti posjećeni, ukrcani, pretraženi i zaplijenjeni", navodi se u saopštenju. 

Zvaničnici objašnjavaju da švercovana roba uključuje sisteme naoružanja, municiju, eksploziv, vojnu tehnologiju i naftne derivate, kao i materijale vezane za nuklearni program.

"Flota iz sjenke" takođe meta

Promjenu pravila potvrdio je general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, tokom današnjeg brifinga sa sekretarom za rat Pitom Hegsetom.

"Pod komandom admirala Papara, aktivno ćemo progoniti svaki brod koji plovi pod iranskom zastavom ili pokušava da pruži materijalnu podršku Iranu. To uključuje i brodove 'tamne flote' koji prevoze iransku naftu. Kao što većina vas zna, 'flota u sjenci' se sastoji od ilegalnih brodova koji izbjegavaju međunarodne propise, sankcije i zahtjeve za osiguranje", rekao je Kejn.

Iranska "flota u sjenci" je mreža starijih naftnih tankera koji posluju van standardnih pomorskih propisa kako bi izbjegli sankcije. Ovi brodovi često koriste manipulisane podatke o praćenju, lažnu dokumentaciju i neprozirne posredničke mreže kako bi prikrili porijeklo i odredište iranskih pošiljki nafte. Do sada je američka vojska zaustavila 13 brodova, ali se nije ukrcala ni na jedan od njih.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) upozorava na opasnosti takvih praksi.

"Upotreba takvih tankera, posebno u kombinaciji sa obmanjujućim pomorskim praksama, stvara opasno operativno okruženje koje može predstavljati ozbiljne sankcije i bezbjednosne rizike za legitimne pomorske aktivnosti", navodi se u saopštenju OFAC-a.

Ekonomski pritisak kao glavni cilj

Proširenje sankcija dolazi nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) u nedjelju objavila blokadu, rekavši da će presretati brodove koji plove ka i iz iranskih luka u pokušaju da uguši pomorsku trgovinu zemlje.

Komandant Centralne komande, admiral Bred Kuper, naglasio je ekonomski uticaj ove strategije.

"Procjenjuje se da 90 odsto iranske ekonomije zavisi od međunarodne pomorske trgovine. Za manje od 36 sati od početka blokade, američke snage su potpuno zaustavile ekonomsku razmjenu sa Iranom putem mora, rekao je on.

"Blokiramo luke i obalu, ne Ormuski moreuz"

CENTKOM je naglasio da će blokada biti primijenjena globalno i "nepristrasno protiv brodova svih zemalja" koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka u Arapskom i Omanskom zalivu. Istovremeno, zvaničnici su pojasnili da američke snage neće ometati plovidbu brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz do neiranskih destinacija.

"Američka akcija je blokada iranskih luka i obale, a ne Ormuskog moreuza. Sprovođenje će se odvijati unutar iranskih teritorijalnih voda i u međunarodnim vodama", rekao je danas Kejn, prenosi Index.

Eskalacija dolazi u trenutku kada privremeni prekid vatre ističe sljedeće nedjelje, ostavljajući otvorenim pitanje da li će američki predsjednik Donald Tramp proširiti vojne operacije protiv Irana.

