Tramp zaprijetio Si Đinpingu zbog rata sa Iranom: Kineski predsjednik ga demantovao

Tramp poslao pretijeće pismo Si Đinpingu zbog navodnog slanja oružja Iranu. Predsjednik Kine je demantovao te informacije Trampa.

Američki predsjednik Donald Tramp poslao je pismo predsjedniku Narodne Republike Kine Si Đinping u kom je naveo da ga je zamolio da više ne šalje oružje Iranu za rat na Bliskom istoku. Tramp je u razgovoru za "Fox Business" objasnio detalje komunikacije sa kineskim predsjednikom.

"Upozorio sam Kinu da ne snadbijeva više Iran naoružanjem. Kineski predsjednik je odgovorio da to ne radi", započeo je Tramp.

Objasnio je potom američki predsednik da zna da Iran dobija oružje od Kine već duži vremenski period. Kineski predsjednik je demantovao te informacije.

"Odgovorio mi je na pismo koje sam mu napisao jer sam čuo da Kina šalje oružje Iranu. To možete svuda da vidite", dodao je Tramp.