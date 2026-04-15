logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp zaprijetio Si Đinpingu zbog rata sa Iranom: Kineski predsjednik ga demantovao

Tramp zaprijetio Si Đinpingu zbog rata sa Iranom: Kineski predsjednik ga demantovao

Autor H.K. Izvor mondo.rs
0

Tramp poslao pretijeće pismo Si Đinpingu zbog navodnog slanja oružja Iranu. Predsjednik Kine je demantovao te informacije Trampa.

Tramp zaprijetio Si Đinpingu zbog rata sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp poslao je pismo predsjedniku Narodne Republike Kine Si Đinping u kom je naveo da ga je zamolio da više ne šalje oružje Iranu za rat na Bliskom istoku. Tramp je u razgovoru za "Fox Business" objasnio detalje komunikacije sa kineskim predsjednikom.

"Upozorio sam Kinu da ne snadbijeva više Iran naoružanjem. Kineski predsjednik je odgovorio da to ne radi", započeo je Tramp.

Objasnio je potom američki predsednik da zna da Iran dobija oružje od Kine već duži vremenski period. Kineski predsjednik je demantovao te informacije.

"Odgovorio mi je na pismo koje sam mu napisao jer sam čuo da Kina šalje oružje Iranu. To možete svuda da vidite", dodao je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedjeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.

Tagovi

Donald Tramp SAD Kina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ