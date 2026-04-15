Tračak nade za mir: Posrednici vjeruju u nastavak pregovora Vašingtona i Teherana

Posrednici potvrđuju napredak u pregovorima između SAD i Irana.

Posrednici u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana blizu su dogovora o produženju krhkog primirja koje ističe naredne sedmice. Prema navodima agencije AP, obje strane su dale načelnu saglasnost za nastavak diplomatskih napora kako bi se spriječila dalja eskalacija sukoba.

Iako se nazire diplomatski napredak, situacija na terenu ostaje izuzetno napeta. Američka blokada iranskih luka i oštra retorika iz Teherana doveli su u pitanje sporazum koji je na snazi tek sedmicu dana.

Komandant združene komande iranske vojske, Ali Abdolahi, uputio je u srijedu ozbiljno upozorenje Vašingtonu. On je naglasio da će Iran, ukoliko blokada ne bude ukinuta, u potpunosti zaustaviti sav izvoz i uvoz širom Perzijskog zaliva, Omanskog mora i Crvenog mora.

„Iran će djelovati snažno kako bi odbranio svoj nacionalni suverenitet i svoje interese“, poručio je Abdolahi, nazvavši američku blokadu luka direktnim uvodom u kršenje primirja.

Tri ključne tačke spoticanja

Dvosedmično primirje ističe 22. aprila, a posrednici u međuvremenu pokušavaju premostiti duboke razlike oko tri ključna pitanja koja su prošlog vikenda dovela do prekida direktnih pregovora:

Iranski nuklearni program,

Kontrola nad Ormuskim moreuzom,

Kompenzacija za ratnu štetu.

Uprkos tenzijama, optimizam su izrazili i svjetski lideri. Predsjednik SAD-a Donald Tramp i generalni sekretar UN-a Antonio Guteres potvrdili su da su novi pregovori u narednim danima izvjesni.

Dosadašnji sukobi ostavili su iza sebe stravične ljudske žrtve. Prema zvaničnim podacima, u Iranu je poginulo najmanje 3.000 ljudi, dok je u Libanu stradalo više od 2.100 osoba. Žrtava je bilo i u Izraelu (23), arapskim državama Zaliva, a život je izgubilo i trinaest pripadnika američkih oružanih snaga.