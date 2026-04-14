Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Pomorska blokada Irana: Ormuski moreuz prazan nakon odluke SAD

Autor D.V. Izvor SRNA
Služba za praćenje pomorskog saobraćaja "Marin trefik" saopštila je da je Ormuski moreuz uglavnom prazan od kada je američka vojska uvela pomorsku blokadu Irana.

Ormuski moreuz prazan nakon odluke SAD Izvor: CeltStudio / Shutterstock.com

Postoji velika koncentracija brodova sa obje strane moreuza, u Persijskom zalivu i Omanskom zalivu, ali je samom moreuzu mali broj plovila.

U objavi Službe na "Iksu" navodi se da se nekoliko brodova nalazi blizu iranske obale.

Ormuski moreuz je dugačak 167 kilometara, a širina mu varira od 39 do 97 kilometara.

Nakon što su SAD uvele pomorksu blokadu juče u 15.00 časova, tanker "Rič steri", koji je plovio prema Kini, vratio se nakon što se približavao moreuzu, kao i drugi brod "Ostrija", navodi se u podacima "Marin trefika".

"Rič steri" je kasnije prošao moreuz tokom noći rutom koju je odobrio Iran, južno od ostrva Larak.

