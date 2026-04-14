Pomorska blokada Irana: Ormuski moreuz prazan nakon odluke SAD

Služba za praćenje pomorskog saobraćaja "Marin trefik" saopštila je da je Ormuski moreuz uglavnom prazan od kada je američka vojska uvela pomorsku blokadu Irana.

Postoji velika koncentracija brodova sa obje strane moreuza, u Persijskom zalivu i Omanskom zalivu, ali je samom moreuzu mali broj plovila.

U objavi Službe na "Iksu" navodi se da se nekoliko brodova nalazi blizu iranske obale.

Ormuski moreuz je dugačak 167 kilometara, a širina mu varira od 39 do 97 kilometara.

Two tankers turn away from Strait of Hormuz after US blockade begins



At least two tankers reversed course near the Strait of Hormuz shortly after the start of the US blockade, highlighting the immediate impact on vessel movements. According to#MarineTrafficdata, the 188-metre…pic.twitter.com/dRNi7yEgJI — MarineTraffic (@MarineTraffic)April 13, 2026

Nakon što su SAD uvele pomorksu blokadu juče u 15.00 časova, tanker "Rič steri", koji je plovio prema Kini, vratio se nakon što se približavao moreuzu, kao i drugi brod "Ostrija", navodi se u podacima "Marin trefika".

"Rič steri" je kasnije prošao moreuz tokom noći rutom koju je odobrio Iran, južno od ostrva Larak.