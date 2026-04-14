Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

"Sigurnost za sve ili ni za koga, odgovorićemo u slučaju pretnji": Poruka Irana nakon blokade Ormuza

"Sigurnost za sve ili ni za koga, odgovorićemo u slučaju pretnji": Poruka Irana nakon blokade Ormuza

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Uprkos krhkom primirju, napetost u Ormuskom moreuzu raste. Teheran najavljuje carine i oštru kontrolu uz poruku da bezbjednost važi za sve ili ni za koga.

Iran o Ormuskom moreuzu Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Shutterstock

Nekoliko sati nakon uvođenja blokade, i više od nedjelju dana nakon početka dvonedjeljnog primirja dogovorenog između SAD i Irana, situacija se opisuje kao stanje bez rata, ali i bez mira, odnosno kao krhko primirje.

Stanje u Ormuskom moreuzu pritom je od ključne važnosti.

Iranske vlasti jasno su iznele svoj stav: s jedne strane poručuju da su odlučne da osiguraju bezbjednost moreuza, a s druge da brodovima povezanim sa njihovim protivnicima neće biti dozvoljen prolazak kroz taj strateški važan pomorski prolaz.

Jačanje kontrole

Navode i da rade na mehanizmima za jačanje kontrole nad moreuzom. To uključuje planove za uvođenje carina i tranzitnih naknada za brodove koji žele da prođu tim područjem.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) najavila je i novu rutu plovidbe, bližu iranskoj obali, što ukazuje na pokušaj Teherana da dodatno učvrsti svoj nadzor.

Na kraju, iranska strana poručuje da će bezbjednost biti zagarantovana svima – ili nikome. To znači da će, u slučaju prijetnji brodovima ili ključnim strateškim tačkama zemlje, odgovoriti recipročnim mjerama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Ormuski moreuz

Još iz INFO

