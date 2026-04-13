"Neprihvatljivo": Predsjednik Irana kritikovao Trampa zbog vrijeđanja pape Lava

Predsjednik Irana osudio uvrede Trampa na račun pape Lava XIV.

Predsjednik Irana Masdu Pežeškijan je na svom "X" nalogu kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa koji je danas izvrijeđao Papu Lava XIV nazvavši ga "osobom koja je sklona kriminalu koja nema osjećaja za spoljnu politiku". Pežeškijan je osudio ovakve riječi američkog predsjednika.

"Njegova uzvišenosti Papa Lav XIV, osuđujem izjavu na vaš račun u ime naroda Irana. Skrnavljenje Isusa, proročanstva mira i bratstva, nisu prihvatljiva bilo kojoj slobodnoj osobi. Želim vam svu slavu od Alaha", naveo je Pežeškijan.