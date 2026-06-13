Alija Balijagić u samici nakon presude: Isplivali detalji o ponašanju dvostrukog ubice u zatvoru

Alija Balijagić, koji je pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva brata i sestre Jovana i Milenke Madžgalj, nalazi se u istražnom zatvoru u Spužu, gdje je zbog bezbjednosne procjene izolovan od ostalih zatvorenika.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Alija Balijagić, koji je pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69) u selu Sokolac kod Bijelog Polja, i dalje se nalazi u istražnom zatvoru u Spužu.

Prema nezvaničnim saznanjima crnogorskih medija, Balijagić je zbog bezbjednosne procjene smješten odvojeno od drugih zatvorenika.

Sagovornici iz zatvora navode da ne pokazuje emocije i da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo.

"Ne pokazuje nikakve emocije, a o ubistvima za koja je osuđen uopšte ne govori. Izolovan je i sam u sobi, ali ne djeluje da mu to smeta", rekao je sagovornik upoznat sa njegovim boravkom u zatvoru.

Izolovan zbog izjava koje su šokirale javnost

Kako se navodi, jedan od razloga zbog kojih je izdvojen od ostalih zatvorenika jesu i njegove izjave tokom sudskog postupka.

Balijagić je pred sudom tvrdio da je prvobitno namjeravao da ubije četiri druge osobe i da žali što to nije učinio.

"Žao mi je što nisam ubio onu četvoricu koji su mi dolazili do kuće sa oružjem. Zbog njih sam ukrao pušku i njima sam spremao porciju. Žaliću do groba zbog toga", rekao je tokom suđenja.

Zbog takvih izjava, ali i velikog interesovanja javnosti za slučaj, procjenjeno je da bi mogao da bude meta incidenata drugih zatvorenika.

Pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom je Balijagić osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina zbog teškog ubistva u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.

Sud je prihvatio stav prvostepenog suda da je zločin izvršen na podmukao način.

U obrazloženju se navodi da vještačenjem kod Balijagića nisu utvrđeni znaci duševnog oboljenja, već disocijalni poremećaj ličnosti sa izraženim narcisoidnim crtama, odsustvom empatije i moralne inhibicije.

Ubistvo brata i sestre

Balijagić je osuđen zbog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj, koje je 25. oktobra 2024. godine usmrtio lovačkom puškom u njihovoj porodičnoj kući u selu Sokolac kod Bijelog Polja.

Nakon zločina bio je u bekstvu 26 dana, a uhapšen je u Srbiji posle opsežne potrage koja je izazvala uznemirenost građana i u Crnoj Gori i u Srbiji.

(Dan/Mondo)