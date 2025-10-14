"Ubio sam je da se ne muči": Šokantna izjava Alije Balijagića koji je ubio brata i sestru u Crnoj Gori

Počelo je suđenje Aliji Balijagiću.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Danas je u Višem sudu u Bijelom Polju u Crnoj Gori počelo suđenje Aliji Balijagiću, pišu "Vijesti". On je osumnjičen da je 24. oktobra 2024. godine u selu kod Bijelog Polja ubio brata i sestru, Jovana i Milenku Madžgalj.

Potom je danima bio u bjekstvu. Na kraju je uhapšen u selu kod Priboja u Srbiji i isporučen je Crnoj Gori. Predstavnik oštećene porodice i brat ubijenih - Velibor Madžgalj - rekao je da ovo "nije slučaj ubistva, već strijeljanja" i da je za sve kriva policija u Bijelom Polju.

Okrivljeni Alija Balijagić je rekao da je počinio dvostruko ubistvo jer su ga žrtve "provocirale". Potom je izjavio da je pucao u Milenku Madžgalj "iz humanih razloga, da se ne muči".

"Madžgalje nikad ranije nisam poznavao, sreo niti vidio. Danima sam se skrivao od policije jer sam znao da me traže i krio se po napuštenim kućama, a mještanima sam se predstavljao kao lovac Drašković. Tog predvečerja vidio sam ženu kako grabi neko lišće i muškarca kako stoji pored kuće. Čovjek me drsko pitao 'šta tražiš ovuda?'.

Ja sam kazao da sam lovac,a on me pitao gdje su mi onda kerovi ako sam lovac. On me je oslovio sa 'džukelo' rekavši da idem da me više ne vidi tuda. Toliko sam bio isprovociran, da sam imao oružje pucao bih isti čas u njega jer taj čovjek nije imao nikakvog razloga da se tako ponaša prema meni. U ženu ne bih pucao da nije skočila i rekla 'džukelo, ubi mi brata' i pljunula me u lice.

Ni tada ne bih pucao da nije pozvala policiju. Nakon prvog pucnja u grudi, pucao sam drugi put iz humanih razloga, jer sam znao da bi se samo mučila. Ona nije pala nakon prvog hica, vidio sam da je živa pa sam odlučio da pucam i drugi put da se ne muči", rekao je on.

