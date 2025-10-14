logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ubio sam je da se ne muči": Šokantna izjava Alije Balijagića koji je ubio brata i sestru u Crnoj Gori

"Ubio sam je da se ne muči": Šokantna izjava Alije Balijagića koji je ubio brata i sestru u Crnoj Gori

Autor V.K. Izvor Vijesti.me
0

Počelo je suđenje Aliji Balijagiću.

svjedočenje alije balijagića o ubistvu madžgalja Izvor: Uprava policije Crne Gore

Danas je u Višem sudu u Bijelom Polju u Crnoj Gori počelo suđenje Aliji Balijagiću, pišu "Vijesti". On je osumnjičen da je 24. oktobra 2024. godine u selu kod Bijelog Polja ubio brata i sestru, Jovana i Milenku Madžgalj.

Potom je danima bio u bjekstvu. Na kraju je uhapšen u selu kod Priboja u Srbiji i isporučen je Crnoj Gori. Predstavnik oštećene porodice i brat ubijenih - Velibor Madžgalj - rekao je da ovo "nije slučaj ubistva, već strijeljanja" i da je za sve kriva policija u Bijelom Polju.

Pogledajte fotografije kuće u kojoj se krio Alija Balijagić

Okrivljeni Alija Balijagić je rekao da je počinio dvostruko ubistvo jer su ga žrtve "provocirale". Potom je izjavio da je pucao u Milenku Madžgalj "iz humanih razloga, da se ne muči".

"Madžgalje nikad ranije nisam poznavao, sreo niti vidio. Danima sam se skrivao od policije jer sam znao da me traže i krio se po napuštenim kućama, a mještanima sam se predstavljao kao lovac Drašković. Tog predvečerja vidio sam ženu kako grabi neko lišće i muškarca kako stoji pored kuće. Čovjek me drsko pitao 'šta tražiš ovuda?'.

Ja sam kazao da sam lovac,a on me pitao gdje su mi onda kerovi ako sam lovac. On me je oslovio sa 'džukelo' rekavši da idem da me više ne vidi tuda. Toliko sam bio isprovociran, da sam imao oružje pucao bih isti čas u njega jer taj čovjek nije imao nikakvog razloga da se tako ponaša prema meni. U ženu ne bih pucao da nije skočila i rekla 'džukelo, ubi mi brata' i pljunula me u lice.

Ni tada ne bih pucao da nije pozvala policiju. Nakon prvog pucnja u grudi, pucao sam drugi put iz humanih razloga, jer sam znao da bi se samo mučila. Ona nije pala nakon prvog hica, vidio sam da je živa pa sam odlučio da pucam i drugi put da se ne muči", rekao je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:02
Ovo je kuća u kojoj se skrivao naoružani ubica Alija Balijagić
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Pročitajte i ovo

Tagovi

alija balijagić suđenje Ubistva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ