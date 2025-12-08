Alija Balijagić osuđen na 40 godina: Ubio brata i sestru kod Bijelog Polja

Balijagić je osuđen u Višem sudu u Bijelom Polju.

Alija Balijagić osuđen je danas na 40 godina zatvorazbog teškog ubistva brata i sestre, Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69), u Sokocu 25. oktobra prošle godine.

Tužiteljka Vanja Rakonjac kazala je 5. novembra, na ročištu na kome su date završne riječi, da je svim izvedenim dokazima potvrđeno da je Balijagić počinio djelo na način opisan optužnicom.

Podsjetimo, Alija Balijagić počinio je dvostruko ubistvo u Sokocu kod Bijelog Polja i bio je potpuno uračunljiv u trenutku izvršenja zločina, naveli su veštaci.

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine u porodičnoj kući ubio brata i sestru, Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69), iako je u odbrani tvrdio da "nije bio svjestan svojih postupaka", nalaz vještaka pokazuje potpuno suprotno.

Bio svjestan svojih postupaka

U opsežnom psihološko-psihijatrijskom nalazu stoji da Balijagić nije imao nikakvu mentalnu bolestkoja bi ga sprečila da razumije šta radi, niti poremećaj koji bi uticao na njegovo rasuđivanje. Vještaci su utvrdili da je optuženi postupao s jasnom sviješću o posledicama i da je nakon ubistva djelovao ciljano, vodeći računa o tome da izbjegne odgovornost.

Prema nalazu, Balijagić je prosječne inteligencije, nema znakova zaostalosti, oštećenja moždanih funkcija niti bilo kakvu bolest zavisnosti. Ukratko, njegovo mentalno stanje, kažu vještaci, nije umanjilo njegovu sposobnost da razlikuje dozvoljeno od zabranjenog, niti da kontroliše svoje ponašanje.

Zvanična dijagnoza: Antisocijalni poremećaj ličnosti sa izraženim narcističkim crtama

U nalazu se naglašava da Balijagić ima antisocijalni poremećaj ličnosti sa narcističkim crtama koji se ne smatra duševnom bolešću, već obrascem ponašanja. Takvi obrasci karakterišu se nedostatkom empatije, zanemarivanjem društvenih i moralnih normi, manipulativnošću i sklonosti ka agresiji kada je u pitanju "lično poniženje".

Vještaci navode da je dvostruko ubistvo bilo osvetnički motivisano, proizašlo iz povređenog ponosa i želje za "kaznom”, ali da je uprkos motivu zločin bio planiran, vremenski odvojen od konflikta i izvršen uz potpunu svijest.

U nalazu se dalje navodi da je ponašanje optuženog nakon ubistva bilo usmereno na izbjegavanje kazne, što, navode stručnjaci, dodatno potvrđuje uračunljivost i funkcionalnost njegovih kognitivnih i voljnih procesa.

Vještaci o dokazima: "DNK tragovi samo njegovi, oružje nije iz kuće"

Na suđenju je priložen i nalaz Forenzičkog centra, prema kome se na papirnoj maramici pronađenoj u sobi nalazio samo DNK optuženog. Na municiji i pušci koja je bila u kući nisu pronađeni njegovi tragovi, ali je Balijagić na to odgovorio:

"Ja sam imao svoju pušku i municiju u torbi, nisam uzimao ništa iz kuće", rekao je Balijagić.

Sud je odbio prijedlog odbrane da se optuženi pošalje na psihijatrijsko posmatranje u ustanovi zatvorenog tipa.

"Da sam bio svjestan, ne bih to uradio”

Iako stručnjaci tvrde da je djelovao planski i uračunljivo, Balijagić je u sudnici ponovio da nije bio svjestan onoga što je uradio:

"Tek sutradan sam shvatio šta sam uradio. Da sam bio svjestan, ne bih to uradio", rekao je on na suđenju.

Vještaci su, međutim, ukazili na to da Balijagićev dugogodišnji boravak u zatvoru nije mnogo uticao na njegovo mentalno stanje i nije došlo do promjena koje bi umanjile njegovu uračunljivost.

