Porodici Šarić iz Srpca 130.000 KM za obnovu kuće uništene u nevremenu

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je isplatu 130.000 KM Saši Šariću iz Srpca za obnovu kuće koja je teško oštećena u snažnom nevremenu, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šarić, koji je nezaposlen i otac šestoro djece, obratio se Fondu solidarnosti sa zahtjevom za pomoć u rekonstrukciji doma, nakon što je njegova osmočlana porodica ostala bez uslova za stanovanje.

Nakon oštećenja kuće, porodica Šarić nije uspjela da je osposobi za život, zbog čega se trenutno nalazi u privremenom smještaju.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je ranije da će porodici Šarić iz Kukulja kod Srpca biti obezbijeđena sredstva iz Fonda solidarnosti za obnovu kuće.

"Šestoro djece je najveće bogatstvo porodice Šarić, ali i Republike Srpske. Naša obaveza je da im pružimo bezbrižno djetinjstvo", rekao je Minić.