Potraga za napadačima: Eksplozivna naprava oštetila plovilo u Srpcu

Policija iz Gradiške traga za licima osumnjičenim da su postavila eksplozivnu napravu na brodici u Srpcu, koja je u eksploziji pretrpjela štetu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nepoznato lice ili više njih se sumnjiče da su u Srpcu u noći između 21. i 22. marta na brodici, vlasništvo lica iz Laktaša, postavila ekpslozivnu napravu čijim aktiviranjem je nastupilo oštećenje i materijalna šteta, saopštila je Policijska uprava Gradiška.

U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog janog tužilaštva Banjaluka.