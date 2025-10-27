Uhapšen Srpčanin: Osumnjičen da je objesio tuđeg psa

Srpčanin M. V. uhapšen je zbog sumnje da je objesio psa u blizini kuće njegovog vlasnika, saopštila je Policijska uprava Gradiška.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vlasnik je prijavio u petak, 24. oktobra, da je njegov pas odveden iz dvorišta kuće u Srpcu i obješen o drvo u blizini.

Pripadnici Policijske uprave Gradiška rade na rasvjetljavanju krivičnog djela mučenje i ubijanje životinja, a tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naredio je da bude dostavljen izvještaj o počinjenom.

Takođe, i policiji u Novoj Topoli vlasnik je u subotu, 25. oktobra, prijavio da mu je tokom lova ubijen lovački pas.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naredio je obdukciju, te dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.

(Srna)