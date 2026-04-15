Veliki uspjeh destilerije iz Srpca: "D džin" osvojio zlato u Frankfurtu i titulu najboljeg pića iz BiH

Londonski suvi džin iz destilerije "Milijaš" iz Srpca osvojio je zlatnu medalju na prestižnom međunarodnom takmičenju u Frankfurtu, na kojem je bilo više od 3.300 uzoraka iz cijelog svijeta.

"D džin", osim zlatne medalje kojom je odlikovan na takmičenju "Frankfurt internešnal trofi" (Frankfurt International Trophy), dobio je i priznanje za najbolje alkoholno piće iz BiH, što je značajan uspjeh za domaću proizvodnju.

Osnivač destilerije Maja Milijaš izjavila je Srni da osvojena zlatna medalja predstavlja potvrdu kvaliteta, ali i dokaz da znanje dobija pravu vrijednost tek kada se pretvori u praksu.

Izvor: Srna

"Na ovaj način kao da se jedan krug zatvorio, a otvorilo novo poglavlje koje mi daje prostor da se posvetim najsuptilnijim detaljima i napravim dodatni iskorak u svijetu alkoholnih pića", navela je Milijaševa.

Ona je rekla da je "D džin" nastao iz potrebe da znanje stečeno kroz formalno obrazovanje pretvori u proizvod koji se može pomirisati, okusiti i podijeliti.

"Uz nauku i laboratorijsku analizu razvijala se sposobnost da prepoznam nijanse, balans i karakter proizvoda, ali i želja da sve to testiram u stvarnom svijetu. Razvoj recepture počela sam prije tri godine i to je bio proces koji je zahtijevao mnogo strpljenja, testiranja i preciznosti, sve dok nisam dobila proizvod koji ispunjava moje kriterijume", navela je Milijaševa.

Ona je istakla da posebnu simboliku ima činjenica da je upravo u Frankfurtu napravila prve korake u upoznavanju o ovoj vrsti pića.

"Zato prijava na `Frankfurt internešnal trofi` nije bio samo profesionalni, već i lični korak. Ovo je ujedno bio i prvi put da je `D džin` predstavljen stručnom žiriju koji prepoznaje najsuptilnije nijanse ukusa i mirisa", rekla je Milijaševa.

Iz destilerije su istakli da su komentari stručnog žirija od velikog značaja, jer ukazuju na prostor za dalje unapređenje kvaliteta i razvoj proizvoda.

"Ova nagrada predstavlja podsticaj za dalje pozicioniranje domaćih proizvoda na međunarodnom tržištu", naveli su iz destilerije.