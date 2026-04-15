logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki uspjeh destilerije iz Srpca: "D džin" osvojio zlato u Frankfurtu i titulu najboljeg pića iz BiH

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Londonski suvi džin iz destilerije "Milijaš" iz Srpca osvojio je zlatnu medalju na prestižnom međunarodnom takmičenju u Frankfurtu, na kojem je bilo više od 3.300 uzoraka iz cijelog svijeta.

d džin zlato u frankfurtu Izvor: Srna

"D džin", osim zlatne medalje kojom je odlikovan na takmičenju "Frankfurt internešnal trofi" (Frankfurt International Trophy), dobio je i priznanje za najbolje alkoholno piće iz BiH, što je značajan uspjeh za domaću proizvodnju.

Osnivač destilerije Maja Milijaš izjavila je Srni da osvojena zlatna medalja predstavlja potvrdu kvaliteta, ali i dokaz da znanje dobija pravu vrijednost tek kada se pretvori u praksu.

Izvor: Srna

"Na ovaj način kao da se jedan krug zatvorio, a otvorilo novo poglavlje koje mi daje prostor da se posvetim najsuptilnijim detaljima i napravim dodatni iskorak u svijetu alkoholnih pića", navela je Milijaševa.

Ona je rekla da je "D džin" nastao iz potrebe da znanje stečeno kroz formalno obrazovanje pretvori u proizvod koji se može pomirisati, okusiti i podijeliti.

"Uz nauku i laboratorijsku analizu razvijala se sposobnost da prepoznam nijanse, balans i karakter proizvoda, ali i želja da sve to testiram u stvarnom svijetu. Razvoj recepture počela sam prije tri godine i to je bio proces koji je zahtijevao mnogo strpljenja, testiranja i preciznosti, sve dok nisam dobila proizvod koji ispunjava moje kriterijume", navela je Milijaševa.

Ona je istakla da posebnu simboliku ima činjenica da je upravo u Frankfurtu napravila prve korake u upoznavanju o ovoj vrsti pića.

"Zato prijava na `Frankfurt internešnal trofi` nije bio samo profesionalni, već i lični korak. Ovo je ujedno bio i prvi put da je `D džin` predstavljen stručnom žiriju koji prepoznaje najsuptilnije nijanse ukusa i mirisa", rekla je Milijaševa.

Iz destilerije su istakli da su komentari stručnog žirija od velikog značaja, jer ukazuju na prostor za dalje unapređenje kvaliteta i razvoj proizvoda.

"Ova nagrada predstavlja podsticaj za dalje pozicioniranje domaćih proizvoda na međunarodnom tržištu", naveli su iz destilerije.

Tagovi

Džin Srbac piće

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

