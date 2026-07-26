Najmanje šest superjahti povezanih sa ruskim milijarderima i bliskim saradnicima Vladimira Putina ovog mjeseca usidreno je kod južne i jugozapadne obale Turske.

Izvor: EPA/EPA/MARCUS BRANDT/NEXTA / screenshot

Superjahte koje pripadaju najmanje šest ruskih milijardera stigle su ovog mjeseca kod južne i jugozapadne obale Turske. "Viktorija", jahta povezana sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, takođe je stigla u oblast Bodruma iz Rusije krajem juna. Navodno se i Putinova partnerka nalazi na njoj na odmoru.

Jahta "Viktorija", čija je matična luka Soči, bila je usidren 400 metara od plaže petozvezdičnog hotela "Six Senses Kaplankaya" u Bozbuku, blizu Bodruma, sredinom jula. Dugačka je 71 metar i vredi desetine miliona evra.

Vidi opis Superjahte ruskih oligarha posle progona pronašle utočište, tu je i Putinova Viktorija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zvanično, jahta je u vlasništvu kompanije bliske Genadiju Nikolajeviču Timčenku, koji je Putinov prijatelj, a navodno se na brodu odmara i Alina Kabajeva, Putinova dugogodišnja partnerka.

Jahta "Rea", duga 55 metara, u vlasništvu biznismena Romana Abramoviča, takođe je usidrena oko 800 metara od predsjedničke jahte, prema pisanju ruskog nezavisnog portala "Vjorstka".

Prema njihovoj analizi, 73-metarska superjahta "Altair", koja pripada Olegu Deripaski, jednom od najuticajnijih ruskih oligarha i jednom od najbogatijih biznismena, kao i 73-metarska jahta "Predator", koja je povezana sa suvlasnikom UGMK-a Iskandarom Mahmudovim, jednim od najvećih proizvođača bakra i uglja u Rusiji, ostaće usidrene u zalivu Kil još nedjelju dana.

U turskim vodama nalazi se i 62-metarska jahta "Serenity and Unity", za koju se tvrdi da je koristi predsjednik ruske verzije NBA VTB lige Andrej Kostin, zajedno sa svojim partnerom. U blizini iste obale nalazi se i 80-metarska jahta "Genesis", koja pripada vlasniku naftne i gasne kompanije Lukoil, Vagitu Alekperovu.

Turska odmarališta jedno su od glavnih utočišta za ruske jahte od početka rata u Ukrajini. Najpopularnije mjesto za pristajanje ostaje marina Jalikavak, u vlasništvu azerbejdžanskog biznismena Anara Alizadeha. On je takođe dobio srpsko državljanstvo u novembru 2024. godine zbog interesa države, kroz poseban postupak.