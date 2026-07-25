Putin upitan o kraju rata u Ukrajini: Nije prikrio izraz lica, neprijatnost bila očigledna (Video)

Predsjednik Kazahstana Tokajev pozvao je na hitno zamrzavanje rata u Ukrajini, dok je Vladimiru Putinu tokom ovog izlaganja, bilo vidno neprijatno.

Izvor: X/Mario Nawfal/ printscreen

Predsjednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je da je mirovni sporazum za Ukrajinu moguć ako Kijev i Moskva zamrznu sukob i nastave pregovore.

Govoreći zajedno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu "odličnu diplomatsku fleksibilnost".

Izjava predsjednika Kazahstana i Putinova reakcija

"Ako smijem da izrazim svoje skromno mišljenje, pošto su me pitali o tome, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i pokrene Istanbulska formula 2.0", rekao je Tokajev.

Rekao je da mladi Rusi i Ukrajinci ginu, nazvavši to štetom po "genski fond bratskih naroda", i rekao da borbe moraju da prestanu jer one koriste samo njihovim zajedničkim neprijateljima. Sudeći po snimku, Putinu je bilo prilično neprijatno u tim trenucima.

Kazakh President Tokayev spoke directly to Putin about the war in Ukraine.



He said young Russians and Ukrainians are dying, calling it damage to the “gene pool of the brotherly peoples,” and that the fighting must stop because it only helps their common enemies.



At the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)July 25, 2026

Moskva i Kijev su učestvovali u pregovorima u Istanbulu ubrzo nakon ruske invazije, početkom 2022. godine, a zatim ponovo 2025. godine, iako pregovori nisu donijeli veliki napredak.

"Uz bezbjednosne garancije velikih sila, uključujući Rusiju, mogli bismo da postignemo napredak ka dugo očekivanom miru. To mora da se završi", zaključio je Tokajev.