logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin upitan o kraju rata u Ukrajini: Nije prikrio izraz lica, neprijatnost bila očigledna (Video)

Putin upitan o kraju rata u Ukrajini: Nije prikrio izraz lica, neprijatnost bila očigledna (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Kazahstana Tokajev pozvao je na hitno zamrzavanje rata u Ukrajini, dok je Vladimiru Putinu tokom ovog izlaganja, bilo vidno neprijatno.

Tokajev pred Putinom pozvao na zamrzavanje sukoba u Ukrajini Izvor: X/Mario Nawfal/ printscreen

Predsjednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je da je mirovni sporazum za Ukrajinu moguć ako Kijev i Moskva zamrznu sukob i nastave pregovore.

Govoreći zajedno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu "odličnu diplomatsku fleksibilnost".

Izjava predsjednika Kazahstana i Putinova reakcija

"Ako smijem da izrazim svoje skromno mišljenje, pošto su me pitali o tome, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i pokrene Istanbulska formula 2.0", rekao je Tokajev.

Rekao je da mladi Rusi i Ukrajinci ginu, nazvavši to štetom po "genski fond bratskih naroda", i rekao da borbe moraju da prestanu jer one koriste samo njihovim zajedničkim neprijateljima. Sudeći po snimku, Putinu je bilo prilično neprijatno u tim trenucima. 

Moskva i Kijev su učestvovali u pregovorima u Istanbulu ubrzo nakon ruske invazije, početkom 2022. godine, a zatim ponovo 2025. godine, iako pregovori nisu donijeli veliki napredak.

"Uz bezbjednosne garancije velikih sila, uključujući Rusiju, mogli bismo da postignemo napredak ka dugo očekivanom miru. To mora da se završi", zaključio je Tokajev.  

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Ukrajina Vladimir Putin Rat u Ukrajini

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ