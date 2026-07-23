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Pao jedan od najnaprednijih ruskih borbenih aviona (Video)

Pao jedan od najnaprednijih ruskih borbenih aviona (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ruski borbeni avion Su-57, najnapredniji lovac pete generacije, srušio se danas u Moskovskoj oblasti tokom trenažnog leta. Pilot se uspješno katapultirao, a na tlu nije izazvana šteta.

Pao jedan od najnaprednijih ruskih borbenih aviona Izvor: X

Ruski borbeni avion srušio se danas u Moskovskoj oblasti tokom trenažnog leta, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane.

List Komersant objavio je da se srušio lovac Su-57, najnapredniji ruski borbeni avion pete generacije. Su-57 Rusija u ratu protiv Ukrajine uglavnom koristi za lansiranje projektila dugog dometa H-59 i H-69.

Pilot uspio da se katapultira

Prema navodima TASS-a, avion se srušio tokom polijetanja u nenaseljenom području, nije prouzrokovao štetu na tlu, a pilot je uspio da se katapultira. Ruska televizija REN TV izvijestila je da se nesreća dogodila u okrugu Odincovo. Nije navedeno sa kog je aerodroma avion poletio, ali na tom području se nalazi vojni aerodrom Kubinka, oko 60 kilometara zapadno od Moskve.

Nezavisni ruski Telegram kanal Astra objavio je da je geolokacijom fotografija očevidaca utvrđeno kako se mjesto pada nalazi u blizini sela Lucino i Šihovo, oko šest do sedam kilometara od centra grada Zvenigoroda. Ukrajinski Telegram kanal Supernova plus objavio je i snimke na kojima se vide dim i vatra na mjestu pada aviona.

Šta je Su-57?

Su-57 je najnapredniji ruski višenamjenski borbeni avion pete generacije. Prvi let je obavio 2010. godine, ali je serijska proizvodnja godinama kasnila prije nego što je uveden u ograničenu operativnu upotrebu. Avion je namijenjen za ostvarivanje vazdušne nadmoći i napade na kopnene i pomorske ciljeve. Rusija tvrdi da Su-57 posjeduje stelt tehnologiju, naprednu avioniku i mogućnost nošenja širokog spektra precizno navođenog naoružanja. Međutim, zapadni analitičari su više puta doveli u pitanje njegove stvarne stelt sposobnosti, kao i spor tempo proizvodnje.

Procjenjuje se da Rusija trenutno raspolaže sa tek oko 30 lovaca Su-57, što je znatno manje od plana prema kojem je do 2027. godine trebalo da dobije još 76 tih letelica. Ti lovci se rijetko koriste u borbama protiv Ukrajine, vjerovatno zato što Moskva ne želi da riskira da neki od njih bude oboren ukrajinskom protivvazdušnom odbranom.

(Mondo.rs)

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Rusija avion

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