Pao jedan od najnaprednijih ruskih borbenih aviona (Video)

Ruski borbeni avion Su-57, najnapredniji lovac pete generacije, srušio se danas u Moskovskoj oblasti tokom trenažnog leta. Pilot se uspješno katapultirao, a na tlu nije izazvana šteta.

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Ruski borbeni avion srušio se danas u Moskovskoj oblasti tokom trenažnog leta, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane.

List Komersant objavio je da se srušio lovac Su-57, najnapredniji ruski borbeni avion pete generacije. Su-57 Rusija u ratu protiv Ukrajine uglavnom koristi za lansiranje projektila dugog dometa H-59 i H-69.

Pilot uspio da se katapultira

Prema navodima TASS-a, avion se srušio tokom polijetanja u nenaseljenom području, nije prouzrokovao štetu na tlu, a pilot je uspio da se katapultira. Ruska televizija REN TV izvijestila je da se nesreća dogodila u okrugu Odincovo. Nije navedeno sa kog je aerodroma avion poletio, ali na tom području se nalazi vojni aerodrom Kubinka, oko 60 kilometara zapadno od Moskve.

Rusya’ya ait Su-57 savaş uçağı, Moskova yyakınlarında gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında düştü.pic.twitter.com/IqCOHTs0jq — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST)July 23, 2026

Nezavisni ruski Telegram kanal Astra objavio je da je geolokacijom fotografija očevidaca utvrđeno kako se mjesto pada nalazi u blizini sela Lucino i Šihovo, oko šest do sedam kilometara od centra grada Zvenigoroda. Ukrajinski Telegram kanal Supernova plus objavio je i snimke na kojima se vide dim i vatra na mjestu pada aviona.

Šta je Su-57?

Su-57 je najnapredniji ruski višenamjenski borbeni avion pete generacije. Prvi let je obavio 2010. godine, ali je serijska proizvodnja godinama kasnila prije nego što je uveden u ograničenu operativnu upotrebu. Avion je namijenjen za ostvarivanje vazdušne nadmoći i napade na kopnene i pomorske ciljeve. Rusija tvrdi da Su-57 posjeduje stelt tehnologiju, naprednu avioniku i mogućnost nošenja širokog spektra precizno navođenog naoružanja. Međutim, zapadni analitičari su više puta doveli u pitanje njegove stvarne stelt sposobnosti, kao i spor tempo proizvodnje.

Procjenjuje se da Rusija trenutno raspolaže sa tek oko 30 lovaca Su-57, što je znatno manje od plana prema kojem je do 2027. godine trebalo da dobije još 76 tih letelica. Ti lovci se rijetko koriste u borbama protiv Ukrajine, vjerovatno zato što Moskva ne želi da riskira da neki od njih bude oboren ukrajinskom protivvazdušnom odbranom.

(Mondo.rs)