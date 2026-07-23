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Ambasadori EU postigli dogovor o novom paketu sankcija Rusiji: Nova ograničenja za naftu i gas

Ambasadori EU postigli dogovor o novom paketu sankcija Rusiji: Nova ograničenja za naftu i gas

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Ambasadori EU postigli su dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji, koji donosi nova ograničenja za rusku naftu i tečni prirodni gas.

Ambasadori EU postigli dogovor o novom paketu sankcija Rusiji Izvor: Respiro/Shutterstock

Ambasadori EU postigli su politički dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji, saopštile su diplomate EU.

Dvoje neimenovanih diplomata EU kažu da paket uključuje dvanaestomjesečno zamrzavanje ograničenja cijene ruske nafte, kao i jednogodišnje izuzeće koje dozvoljava prenos ruskog tečnog prirodnog gasa trećim zemljama, sa automatskim obnavljanjem.

"Članice su pokazale solidarnost sa Grčkom i očekuje se da će Grčka učiniti isto sa drugima u budućnosti", rekao je jedan diplomata EU.

Tehnički rad na paketu sankcija biće sada završen, a pisana procedura za usvajanje biće pokrenuta danas poslije podne.

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Tagovi

EU sankcije Rusija

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