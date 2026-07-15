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Demografska prekretnica u Evropi: Broj stanovnika EU dostiže vrhunac 2029. godine, nakon čega slijedi postepeni pad

Demografska prekretnica u Evropi: Broj stanovnika EU dostiže vrhunac 2029. godine, nakon čega slijedi postepeni pad

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
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Demografske promjene su neizbježne i Evropa mora da se suoči sa njima, zaključak je trećeg Izvještaja o demografiji koji je objavila Evropska komisija.

Demografske promjene u EU: Broj stanovnika dostiže vrhunac 2029. godine, pa slijedi pad Izvor: PeopleImages/Shutterstock

U Izveštaju se navodi da ukoliko se reaguje dovoljno rano i efikasno, demografske promjene mogu postati prilika za jačanje konkurentnosti, podsticanje inovacija, unapređenje socijalne kohezije i održivog razvoja.

"Demografske promjene mijenjaju naša društva, naše ekonomije i tržišta rada, zbog čega moramo djelovati odmah kako bismo ovu transformaciju pretvorili u priliku", izjavila je evropska komesarka za Mediteran Dubravka Šuica, koja je zadužena i za pitanja demografije.

Broj stanovnika Evropske unije počeće da opada posle 2029. godine

Evropska unija trenutno ima gotovo 451 milion stanovnika, a prema projekcijama, najveći broj stanovnika dostići će 2029. godine, kada bi u EU trebalo da živi oko 453 miliona ljudi, nakon čega će uslijediti postepen pad.

Očekuje se da do 2050. godine broj stanovnika trebalo da se smanji na oko 445 miliona, dok se do kraja ovog vijeka očekuje pad na 398,8 miliona, što je približno nivou iz druge polovine sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Stanovništvo živi sve duže

Evropljani danas žive duže nego ranije. Životni vijek u 2024. godini iznosio je 84,1 godinu za žene i 78,9 godina za muškarce, a do 2100. godine očekuje se da će prosječan životni vijek premašiti 90 godina kod žena i 86 godina kod muškaraca.

Istovremeno, u gotovo svim državama članicama nastavlja se pad nataliteta, što predstavlja ozbiljan izazov za finansiranje zdravstvenog sistema, obrazovanja i penzionog sistema.

"Više žena na tržištu rada može ublažiti manjak radnika"

Dubravka Šuica smatra da bi problem smanjenja radne snage mogao biti ublažen većim uključivanjem žena na tržište rada.

Prema njenim rečima, u Evropskoj uniji je trenutno 37 miliona žena radno neaktivno, a njihovo zapošljavanje moglo bi u velikoj meri da nadoknadi odlazak starijih zaposlenih u penziju.

Šuica je dodala da jedno od mogućih rješenja za nedostatak radne snage predstavljaju i dobro upravljane migracije, odnosno dovođenje radnika tamo gdje su najpotrebniji i naglasila je da pritom govori isključivo o legalnim migracijama.

(EUpravo zato/Index.hr)

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Tagovi

EU stanovništvo demografija

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