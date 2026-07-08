Revolucija u avio-saobraćaju: EU uvodi nova pravila – brža refundacija, besplatan prtljag i kraj razdvajanju porodica

Postupak za refundacije će biti efikasniji i jednostavniji, cijene avionskih karata će uključivati ručni prtljag, a roditelji ili pratioci djece će moći da sjede pored njih u avionu što do sada nije uvijek bio slučaj.

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Zamislite da vam je let kasnio nekoliko sati, a nakon uložene žalbe, nedjeljama ste čekali refundaciju ako ste je uopšte i dobili.

To će se ubrzo promijeniti zahvaljujući izmjenama pravila o pravima putnika koje su usvojili poslanici Evropskog parlamenta.

Kako se navodi, putovanja će ubuduće biti lagodnija, a prava putnika su prioritet.

Postupak za refundacije će biti efikasniji i jednostavniji, cijene avionskih karata će uključivati ručni prtljag, a roditelji ili pratioci djece će moći da sjede pored njih u avionu što do sada nije uvijek bio slučaj.

Poslanici Evropskog parlamenta su potvrdili izmjene pravila o pravima putnika u avio-saobraćaju sa 646 glasova za, 12 protiv i tri uzdržana. Pravila, koja su na snazi od 2004. godine, imaju za cilj da obezbijede adekvatnu zaštitu putnika u nepredviđenim situacijama tokom putovanja, kao što su uskraćivanje ukrcavanja i kašnjenja ili otkazivanja letova.

Odšteta za propuštene ili odložene letove

Kako se navodi, poslanici su uspjeli da odbrane osnovno pravo putnika na povraćaj novca ili preusmjeravanje u slučaju otkazivanja leta.

Ukoliko let kasni više od tri sata, ako je otkazan manje od 14 dana unapred ili ako im je uskraćeno ukrcavanje, putnici će i dalje imati pravo na odštetu.

Iznosi odštete ostaju isti i zavise od dužine leta: 250 evra za putovanja do 1.500 km, 400 evra za putovanja unutar EU duža od 1.500 km i druga putovanja između 1.500 i 3.500 km, i 600 evra za sva duža putovanja.

Avio-prevoznici će imati mogućnost da smanje odštetu za 50% za najduže letove ako putnicima ponude preusmjeravanje do konačne destinacije ili ako kašnjenje pri dolasku ne traje duže od četiri sata.

Izvor: Philippe STIRNWEISS/© European Union 2026 - Source : EP

Avio-kompanije će moći da izbjegnu plaćanje odštete ako je kašnjenje ili otkazivanje uzrokovano događajima van njihove kontrole, a pod tim se podrazumijevaju prirodne katastrofe, rat, vanredni vremenski uslovi, nedisciplinovani putnici ili štrajkovi na aerodromima, u službama kontrole letenja ili zemaljskog osoblja.

U svim slučajevima, avio-prevoznici će i dalje imati obavezu da se pobrinu za putnike koji su zadržani na putu, uključujući obezbjeđivanje osvježenja na svaka dva sata čekanja, obroka nakon tri sata, kao i, po potrebi, smještaja tokom noći (do tri noćenja ako je poremećaj van kontrole avio-kompanije).

Lakši povrat novca

Poslanici su insistirali da povraćaj novca bude brži i jednostavniji. Putnici koji izaberu povrat novca umjesto preusmjeravanja dobiće ga automatski, dok će drugi dobiti jasna uputstva kako da podnesu zahtjev za odštetu u roku od četiri dana od završetka putovanja.

U tom slučaju, putnici ne moraju da imaju korisnički nalog ili posebnu aplikaciju da bi dobili ove informacije.

Putnici u vazdušnom saobraćaju imaće devet mjeseci da podnesu zahtjev za odštetu, dok će avio-kompanije imati 30 dana da isplate odštetu ili se pozovu na vanredne okolnosti, objasne zašto odšteta neće biti isplaćena i upute putnike na dalji postupak.

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Koja još prava imaju putnici?

Pominju se i neke novine, pa će putnici moći da iskoriste povratni let iz povratne karte čak i ako nisu iskoristili prvi let, bez dodatnih troškova.

Nova pravila uključuju i pravo da se u avion unese, bez dodatne naknade, jedan lični predmet, poput male torbe ili ranca. Kako bi se poboljšala transparentnost cijena, poslanici su insistirali da avio-kompanije, posrednici i platforme za pretragu uvek prikazuju cenu karte koja uključuje ručni prtljag već na početku rezervacije.

Avio-kompanije mogu da ponude jeftinije karte za putnike koji odluče da putuju bez ručnog prtljaga.

Putnicima se više neće naplaćivati dodatne naknade za ispravku grešaka u pisanju imena niti za štampanu verziju bording karte ako su se već prijavili na let.

Moći da se dobiju digitalne bording karte prilikom prijave, bez dodatnih zahtjeva ili obaveze da se otvara korisnički nalog ili posebna aplikacija.

Takođe, putnicima se ne smije uskratiti ukrcavanje ako koriste sopstvenu odštampanu verziju digitalno izdate karte.

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Porodice se ne smiju razdvajati prilikom sjedenja

Putnici sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću imaju pravo na odštetu, preusmeravanje i pomoć avio-kompanija ako propuste let zato što im aerodrom nije omogućio da se na vreme ukrcaju.

Porodice sa djecom takođe ne smiju biti razdvojene prilikom sjedenja, što se odnosi na roditelje ili pratioce djece mlađe od 14 godina.

Isto pravo važi i za putnike sa invaliditetom, smanjenom pokretljivošću i trudnice.

"Dobre vesti za sve koji lete" Potpredsjednik Odbora za saobraćaj i turizam, Virginijus Sinkevicius, izjavio je da "imamo dobre vijesti za sve koji lete". "Naporno smo radili da putnici ne izgube prava koja već imaju, uz obezbjeđivanje bolje zaštite za porodice, osobe sa smanjenom pokretljivošću i druge kojima je pomoć najpotrebnija", istakao je.

Nakon što Parlament odobri privremeni dogovor, potrebno je da ga potvrdi i Savjet do početka avgusta 2026. godine.

Ažurirana pravila stupiće na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU. Od tog trenutka države članice i kompanije imaće godinu dana da se pripreme za njihovu primjenu.

(EUpravo zato)