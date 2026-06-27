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Haos na aerodromima u Londonu, odlažu se i otkazuju brojni letovi: Nevrijeme napravilo velike probleme nakon vrućina

Haos na aerodromima u Londonu, odlažu se i otkazuju brojni letovi: Nevrijeme napravilo velike probleme nakon vrućina

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Više od 600 letova kasnilo je danas na aerodromima u Londonu zbog snažnog nevremena.

Problemi u aviosaobraćaju u Velikoj Britaniji Izvor: Bernal Revert / Alamy / Profimedia

Više od 600 letova kasnilo je danas na aerodromima "Hitrou" i "Getvik" u Londonu u Velikoj Britaniji zbog snažnog nevremena, piše "BBC". Više desetina letova je otkazano zbog grmljavinske oluje, a veći dio letova je morao da bude pomjeren zbog nevremena koje je pogodilo prijestonicu Engleske nakon toplotnog talasa.

Britanska služba za kontrolu vazdušnog saobraćaja (NATS) saopštila je da se očekuje da će poremećaji u avio-saobraćaju potrajati do kraja današnjeg dana. Prema podacima servisa "Flight aware", dosad je odloženo najmanje 367 letova na aerodromu "Hitrou" i 352 na aerodromu "Getvik".

Ova dva aerodroma su jedina dva aerodroma u Velikoj Britaniji sa velikim kašnjenjima zbog nevremena. Na aerodromu "Getvik" su čak uvedena privremena ograničenja u kontroli vazdušnog saobraćaja.

Avio-kompanija "Easy Jet" se izvinula putnicima kao i "British airways". Svim putnicima je savetovano da prije polaska na aerodrom provjere status svog leta kod avio-kompanija.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Velika Britanija aviosaobraćaj nevrijeme

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