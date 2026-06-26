Stižu velike vrućine: Od sutra narandžasto upozorenje za cijelu BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu BiH zbog ekstremno visokih temperatura koje će dostizati i do 40 stepeni.

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U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koje će biti između 33 i 40 stepeni Celzijusovih.

Upozorenje je odnosi na period od subote do utorka, 27. do 30. juna, u periodu od 11.00 do 17.00 časova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu vazduha koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba – starijim i vrlo mladim.