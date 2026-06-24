"Toplotni talas ugrožava živote": Dramatično upozorenje SZO nakon rekordnih temperatura širom Evrope

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da toplotni talas koji je zahvatio Evropu "ugrožava živote", dok ekstremne vrućine obaraju istorijske temperaturne rekorde.

Izvor: Apaydin Alain/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Velika Britanija oborila je apsolutni temperaturni rekord za jun, dok je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) upozorio da toplotni talas koji je zahvatio Evropu "ugrožava živote".

Prema preliminarnim podacima britanske meteorološke službe Met Office, u mjestu Vigonholt, u grofoviji Zapadni Saseks, izmjereno je 35,8 stepeni Celzijusa, čime je oboren prethodni junski rekord od 35,6 stepeni, postavljen 1957. godine u londonskom Kamden Skveru, a izjednačen 1976. godine u Sautemptonu.

Najviša temperatura ikada zabilježena u Velikoj Britaniji i dalje iznosi 40,3 stepena, izmjerena 19. jula 2022. godine u Koningsbiju, u Linkolnširu.

Izdato crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina

Met Office je izdao rijetko crveno upozorenje na ekstremne vrućine, koje je na snazi od srijede u 9 časova do četvrtka u 21 čas. Za petak i subotu izdata su narandžasta upozorenja.

Visoke temperature već prouzrokuju ozbiljne probleme u školama, bolnicama, domovima za stare i na radnim mjestima, jer predstavljaju veliki pritisak za ljudski organizam.

Zbog vrućina vozovi saobraćaju smanjenom brzinom, bolnice otkazuju preglede, pojedine škole skraćuju nastavu ili se privremeno zatvaraju, dok su u pojedinim oblastima uvedene zabrane korišćenja vode iz crijeva za zalivanje.

Glavni naučnik Met Office-a Stiven Belčer upozorio je da ovakve temperature predstavljaju ozbiljan pokazatelj posljedica klimatskih promena.

"Vidjeti ovakve temperature u Velikoj Britaniji već u junu zaista je otrežnjujuće. Ovakvi događaji jasno pokazuju posljedice klimatskih promjena, jer veoma visoke temperature i velika vlažnost vazduha predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje ljudi zbog toplotnog stresa, ali utiču i na saobraćaj, energetiku i vodosnabdevanje", rekao je Belčer.

Vidi opis "Toplotni talas ugrožava živote": Dramatično upozorenje SZO nakon rekordnih temperatura širom Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mohamad Salaheldin Abdelghani Al / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Apaydin Alain/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

SZO: "Ne možemo više da čekamo"

Toplotni talasi svake godine odnose desetine hiljada života širom Evrope, a naučnici upozoravaju da klimatske promjene čine ovakve ekstremne vremenske prilike sve češćim, dužim i intenzivnijim.

Prema brzoj analizi organizacije ClimaMeter, klimatske promjene povećale su temperature tokom aktuelnog toplotnog talasa za između dva i četiri stepena Celzijusa.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus upozorio je da je situacija ozbiljna.

"Podaci su jasni - temperature širom Evrope rastu gotovo dvostruko brže od globalnog prosjeka, što povećava vjerovatnoću i intenzitet ekstremnih vrućina u budućnosti. Ne možemo sebi da priuštimo dalje odlaganje", poručio je Gebrejesus i pozvao svjetske lidere da više ulažu u otpornost zdravstvenih sistema i ubrzaju borbu protiv klimatskih promjena.

Francuska oborila rekorde, Njemačka očekuje 40 stepeni

Francuska je, prema podacima nacionalne meteorološke službe Météo-France, u ponedjeljak zabeležila najtopliju noć otkako postoje mjerenja, a u utorak i najtopliji dan u istoriji mjerenja prosječne temperature.

Istovremeno, u toj zemlji zabilježeno je 40 smrtnih slučajeva usljed utapanja, dok su ljudi pokušavali da pronađu spas od ekstremnih vrućina.

U Španiji je u ponedjeljak na svakih osam meteoroloških stanica izmerena temperatura viša od 40 stepeni Celzijusa.

U centralnoj Evropi temperature su nešto niže, ali nastavljaju da rastu, pa se u Njemačkoj za vikend očekuje čak 40 stepeni Celzijusa.

Direktorka dobrotvorne organizacije Age UK Kerolajn Abrahams upozorila je da se crvena upozorenja na ekstremne vrućine izdaju veoma rijetko i da ih građani moraju shvatiti ozbiljno, posebno starije osobe i hronični bolesnici.

"Starije osobe mogu da se zaštite jednostavnim mjerama - boravkom u hladu, dovoljnim unosom vode i izbjegavanjem aktivnosti poput šetnje ili kupovine tokom najtoplijeg dijela dana, između 11 i 15 časova. Takođe, dom treba održavati što hladnijim zatvaranjem zavjesa i prozora tokom dana, a provjetravanjem tokom noći", poručila je Abrahams.

(The Guardian/Mondo)