Nezapamćeni toplotni talas u zapadnoj Evropi: Istorijski temperaturni rekordi oboreni u Francuskoj i Holandiji

Zapadnu Evropu pogodio je istorijski toplotni talas. Rekordi su oboreni u Francuskoj, kao i u Holandiji.

Izvor: Xavier Francolon / Sipa Press / Profimedia

Francuska se suočava sa nezapamćenim toplotnim talasom, a državna meteorološka služba Meteo Frans saopštila je da je danas, drugi dan zaredom, oboren temperaturni rekord. Izmjerena prosječna temperatura na nivou cijele zemlje iznosila je 30 stepeni Celzijusovih.

Ekstremne vrijednosti zabilježene su u gotovo svim dijelovima države. Prema zvaničnim prognozama, maksimalna dnevna temperatura dostiže čak 42 stepena Celzijusova u Bordou i Nantu. U glavnom gradu Parizu prognoziran je 41 stepen, dok živa u termometru do 40 stepeni raste u Buržu, Tuluzu i Orleanu.

Najtoplije od kada postoji mjerenje

Kako prenosi list "Figaro", živa u termometrima nikada ranije, od kada se zvanično vodi meteorološka evidencija, nije porasla tako visoko. Ovaj medij dodaje da zemlja prolazi kroz istorijski toplotni talas, koji karakterišu izuzetno visoke temperature na većem dijelu francuske teritorije.

O ozbiljnosti trenutnih vremenskih prilika slikovito izvještava i američki "Vašington post". U njihovom osvrtu se konstatuje da je u ovom trenutku potrebno otputovati u samo srce pustinje Sahare ili u određene dijelove Bliskog istoka da bi se pronašlo toplije vrijeme od onog koje trenutno vlada u Francuskoj. Kao primjere regija sa takvim klimatskim uslovima navode Saudijsku Arabiju, Irak ili Kuvajt.

Rekord i u Holandiji

Današnji dan je ušao u istoriju kao najtopliji 24. jun u Holandiji od početka mjerenja 1901. godine, javljaju holandski mediji.

U 14.30 časova temperatura u mjestu De Bilt dostigla je 32,8 stepeni Celzijusa, čime je oboren prethodni rekord za 24. jun od 32,6 stepeni, zabilježen 2005. godine, prenosi NL Tajms.

Meteorološki servis Veronlajn saopštio je da je ovo sedmi temperaturni rekord oboren u Holandiji ove godine za određeni datum.