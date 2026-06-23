Vruće i sparno postaje još toplije: Meteorolozi u BiH najavljuju jak toplotni talas, temperature lokalno i iznad 40°C

Bosnu i Hercegovinu od 26. juna do 2. jula očekuje snažan toplotni talas, a temperature bi lokalno mogle dostići 42 stepena, objavio je BH Meteo.

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Najizraženije vrućine očekuju se u dolini Neretve, sa posebnim fokusom na Mostar, te na krajnjem jugu Hercegovine gdje bi se vrijednosti u hladu mogle penjati iznad 40 stepeni, dok su temperature oko 40 stepeni moguće i na području sjevera i sjeveroistoka BiH.

"Vruće vam je i sparno ovih dana? Biće i toplije", objavila je stranica BH Meteo.

Izvor: bhmeteo

Da su pred nama vreli dani potvrđuju i podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prema kojima će period pred nama obilježiti postupan rast temperature uz vrlo toplo i pretežno sunčano vrijeme. Već sutra, 24. juna, očekuje se vrlo toplo vrijeme uz maksimalne temperature od 28 do 35 stepeni, dok se u četvrtak, 25. juna, temperature kreću od 30 do 35 stepeni uz mjestimične pljuskove na jugu i istoku.

Nastavak sunčanog i vrućeg vremena prognozira se za petak, 26. juna, sa temperaturom do 36 stepeni, dok će u subotu, 27. juna, biti još toplije uz maksimalne vrijednosti do 38 stepeni u nižim predjelima.