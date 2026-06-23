Sunčano i toplo širom BiH, u Hercegovini do 37 stepeni

Očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama do 33 stepena, dok će na jugu Hercegovine dostići 37 stepeni Celzijusovih, uz lokalne pljuskove na istoku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH će danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se od sredine dana na istoku i jugu očekuje promjenljiva oblačnost, povremeno uz slabu kišu ili lokalne pljuskove.

Tokom poslijepodneva kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje i na jugozapadu, dok će u većini krajeva ostati suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Rođeno 25 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba - 16 djevojica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Najviše beba rođeno je u Gradišci - sedam, potom u Banjaluci šest, u Doboju, Zvorniku, Bijeljini i Nevesinju dvije, te u Prijedoru, Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna. U Gradišci je rođeno pet djevojčica i dva dječaka, u Banjaluci po tri djevojčice i tri dječaka, u Doboju dvije djevojčice, u Zvorniku, Bijeljini i Nevesinju po jedna djevojčica i jedan dječak, u Prijedoru, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica, a u Foči dječak.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33, na jugu do 37, u višim predjelima 24 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica 14, Sarajevo i Han Pijesak 16, Mrkonjić Grad i Čemerno 17, Foča i Bileća 18, Višegrad i Livno 19, Novi Grad 20, Banjaluka, Doboj, Trebinje, Tuzla i Zenica 21, te Bijeljina 23, Neum 24 i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.