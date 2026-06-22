logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vremenska prognoza za sutra: Sunčano i veoma toplo, na jugu i istoku mogući kratkotrajni ljetni pljuskovi

Vremenska prognoza za sutra: Sunčano i veoma toplo, na jugu i istoku mogući kratkotrajni ljetni pljuskovi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra u BiH. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme sa maksimalnim temperaturama do 33 stepena, dok će na jugu Hercegovine živa u termometru dostizati i 37 stepeni Celzijusovih.

17.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U BiH će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se od sredine dana na istoku i jugu očekuje promjenljiva oblačnost, povremeno uz slabu kišu ili lokalne pljuskove.

Tokom poslijepodneva kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje i na jugozapadu, dok će u većini krajeva ostati suvo.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od 16 do 23, a maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.

U BiH danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša sa grmljavinom.

Temperatura vazduha danas u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Sokolac i Srebrenica 23, Višegrad i Čemerno 25, Ivan Sedlo 26, Gacko i Mrkonjić Grad 28, Sarajevo 30, Zvornik, Drvar, Tuzla i Zenica 31, Bileća i Prijedor 32, Bijeljina 33, Banjaluka, Doboj, Trebinje i Gradačac 34, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ