Vremenska prognoza za sutra: Sunčano i veoma toplo, na jugu i istoku mogući kratkotrajni ljetni pljuskovi

Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra u BiH. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme sa maksimalnim temperaturama do 33 stepena, dok će na jugu Hercegovine živa u termometru dostizati i 37 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U BiH će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se od sredine dana na istoku i jugu očekuje promjenljiva oblačnost, povremeno uz slabu kišu ili lokalne pljuskove.

Tokom poslijepodneva kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje i na jugozapadu, dok će u većini krajeva ostati suvo.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od 16 do 23, a maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.

U BiH danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša sa grmljavinom.

Temperatura vazduha danas u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Sokolac i Srebrenica 23, Višegrad i Čemerno 25, Ivan Sedlo 26, Gacko i Mrkonjić Grad 28, Sarajevo 30, Zvornik, Drvar, Tuzla i Zenica 31, Bileća i Prijedor 32, Bijeljina 33, Banjaluka, Doboj, Trebinje i Gradačac 34, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih