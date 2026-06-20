Danas sunčano i vrlo toplo

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, devet djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Šest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Zvorniku, tri u Bijeljini, dvije u Gradišci, a po jedna u Prijedoru i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Gradišci dvije djevojčice, u Prijedoru dječak, a u Istočnom Sarajevu djevojčica.

Poroda nije bilo u Trebinju, Foči i Nevesinju, dok podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.