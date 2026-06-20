Danas sunčano i vrlo toplo

U BiH će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost.
Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini južni.
Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, devet djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Šest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Zvorniku, tri u Bijeljini, dvije u Gradišci, a po jedna u Prijedoru i Istočnom Sarajevu.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Gradišci dvije djevojčice, u Prijedoru dječak, a u Istočnom Sarajevu djevojčica.
Poroda nije bilo u Trebinju, Foči i Nevesinju, dok podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme.
Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac i Čemerno 14, Han Pijesak i Goražde 15, Foča, Gacko, Srebrenica i Ivan sedlo 16, Mrkonjić Grad, Šipovo, Kneževo i Sarajevo 17, Novi Grad i Kalinovik 18, Višegrad, Livno i Bugojno 19, Banjaluka, Doboj, Ribnik, Tuzla, Jajce i Sanski Most 20, Bileća i Zenica 21, Prijedor 22, Bijeljina, Srbac i Bihać 23, Trebinje i Brčko 24 i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.