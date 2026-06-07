Danas pretežno sunčano i toplo

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo vrijeme.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku ponegdje će donijeti slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na jugu uveče umjerena i pojačana bura.

Rođeno 17 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, sedam djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Deset beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Doboju, a po jedna beba u Zvorniku, Prijedoru, Bijeljini, Gradišci i Istočnom Sarajevu. U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i pet dječaka, u Doboju dva dječaka, u Zvorniku i Bijeljini po jedna djevojčica, a u Prijedoru, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedan dječak. Poroda nije bilo u Foči, Trebinju i Nevesinju.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, dok su ostalim krajevima ima dosta niske oblačnosti.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac 12, Han Pijesak i Čemerno 13, Gacko i Kneževo 14, Srebrenica i Sanski Most 15, Prijedor, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Rudo i Sarajevo 16, Banjaluka, Foča, Srbac, Ribnik i Šipovo 17, Doboj, Bileća i Tuzla 18, Višegrad 19, Bijeljina i Trebinje 20, te Mostar i Gradačac 21 stepen Celzijusov.