logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danas pretežno sunčano i toplo

Danas pretežno sunčano i toplo

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo vrijeme.

Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku ponegdje će donijeti slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na jugu uveče umjerena i pojačana bura.

Rođeno 17 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, sedam djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Doboju, a po jedna beba u Zvorniku, Prijedoru, Bijeljini, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i pet dječaka, u Doboju dva dječaka, u Zvorniku i Bijeljini po jedna djevojčica, a u Prijedoru, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Foči, Trebinju i Nevesinju.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, dok su ostalim krajevima ima dosta niske oblačnosti.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac 12, Han Pijesak i Čemerno 13, Gacko i Kneževo 14, Srebrenica i Sanski Most 15, Prijedor, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Rudo i Sarajevo 16, Banjaluka, Foča, Srbac, Ribnik i Šipovo 17, Doboj, Bileća i Tuzla 18, Višegrad 19, Bijeljina i Trebinje 20, te Mostar i Gradačac 21 stepen Celzijusov.

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ