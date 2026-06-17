Danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas će biti toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poslije podne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći na sjeveru i istoku oblačnije uz samo lokalno slabu kišu ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u BiH jutros sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova po sjeveru.

Teperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica 10, Sokolac 11, Čemerno i Han Pijesak 12, Gacko i Rudo 13, Livno, Šipovo i Mrkonjić Grad 14, Kalinovik, Kneževo, Novi Grad, Sarajevo, Srebrenica i Foča 15, Višegrad, Drinić i Banjaluka 16, Drvar, Sanski Most, Tuzla, Ribnik, Doboj i Zvornik 17, Bileća i Srbac 18, Bihać 19, Bijeljina i Prijedor 20, Trebinje 21 i Mostar 22 stepeni Celzijusova.