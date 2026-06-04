Vremenska prognoza: Pretežno sunčano i toplo, temperature do 28 stepeni

Danas nas u BiH očekuje pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme s temperaturama do 28°C.
U Bosni i Hercegovini danas će biti prijatno toplo i pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, osim na jugu i jugoistoku, gdje ostaje promjenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom.
Tokom jutra svježije i pretežno oblačno, a na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar slab sjeverozapadi ili promjenljiv.
Maksimalna temperatura od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.
Tokom dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim časovima sa sjeverozapada prema istoku zemlje, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 17 djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, Zvorniku i Trebinju po tri, Bijeljini i Foči po dvije, a po jedna u Prijedoru, Doboju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.
U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i četiri dječaka, Zvorniku tri djevojčice, Trebinju djevojčica i dva dječaka, Bijeljini dva dječaka, Foči dječak i djevojčica, Istočnom Sarajevu dječak, te po djevojčica u Prijedoru, Doboju, Nevesinju i Gradišci.
Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno osam, Kalinovik devet, Kneževo i Han Pijesak 10, Sokolac 11, Sarajevo i Gacko 12, Rudo, Foča, Šipovo, Livno, Mrkonjić Grad, Bileća, Drinić i Tuzla 13, Srebrenica i Ribnik 14, Banjaluka, Bijeljina, Drvar, Prijedor, Višegrad, Novi Grad, Trebinje i Zvornik 15, Doboj, Srbac, Gradačac, Mostar, Sanski Most i Neum 16 stepeni Celzijusovih.