Vremenska prognoza: Pretežno sunčano i toplo, temperature do 28 stepeni

Danas nas u BiH očekuje pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme s temperaturama do 28°C.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini danas će biti prijatno toplo i pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, osim na jugu i jugoistoku, gdje ostaje promjenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom.

Tokom jutra svježije i pretežno oblačno, a na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab sjeverozapadi ili promjenljiv.

Maksimalna temperatura od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim časovima sa sjeverozapada prema istoku zemlje, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Rođeno 27 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 17 djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima. U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, Zvorniku i Trebinju po tri, Bijeljini i Foči po dvije, a po jedna u Prijedoru, Doboju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu. U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i četiri dječaka, Zvorniku tri djevojčice, Trebinju djevojčica i dva dječaka, Bijeljini dva dječaka, Foči dječak i djevojčica, Istočnom Sarajevu dječak, te po djevojčica u Prijedoru, Doboju, Nevesinju i Gradišci.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno osam, Kalinovik devet, Kneževo i Han Pijesak 10, Sokolac 11, Sarajevo i Gacko 12, Rudo, Foča, Šipovo, Livno, Mrkonjić Grad, Bileća, Drinić i Tuzla 13, Srebrenica i Ribnik 14, Banjaluka, Bijeljina, Drvar, Prijedor, Višegrad, Novi Grad, Trebinje i Zvornik 15, Doboj, Srbac, Gradačac, Mostar, Sanski Most i Neum 16 stepeni Celzijusovih.