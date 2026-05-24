Danas prve vrućine ove godine: Temperatura preko 30 stepeni

U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 31 stepen Celzijusov.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Hercegovini ostaje vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar umjeren, na udare pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura.

Stanje na putevima

Na većini puteva očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, a frekvencija vozila biće izraženija na prilazima većim gradovima i na putnim pravcima prema graničnim prelazima, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Povećana je opasnost od odrona na putnim pravcima Karanovac–Kneževo–Turbe, Banjaluka–Crna Rijeka, Sarajevo–Foča, Rogatica–Ustiprača–Višegrad i Brodar–Rudo.

Zadržavanja na graničnim prelazima za sada nisu duža od 30 minuta.

Iako su vremenski uslovi povoljni, vozačima se savjetuje maksimalna pažnja, prilagođena brzina kretanja, držanje bezbjednog odstojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja, uz dodatnu pažnju na pješake, bicikliste i motocikliste.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila na magistralnom putu Gradiška-granični prelaz preko međudržavnog mosta /Ulica Krajiškog korpusa od trga Svetog Save prema mostu na Savi). Saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, a zabrana se i dalje odnosi na vozila iznad tri i po tone.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.