"Bez ulaganja nema budućnosti": Puhovac traži 10 miliona KM za turizam

Ministar trgovine i turizma RS Ned Puhovac izjavio je da će jedan od njegovih glavnih ciljeva u narednom periodu biti značajno povećanje izdvajanja za razvoj turizma, navodeći da sadašnji budžet nije dovoljan da bi se iskoristili ogromni potencijali koje Srpska posjeduje

Izvor: Srna/Darko Šavija

Puhovac je u podkastu Srne rekao da resorno ministarstvo trenutno raspolaže sa oko 500.000 KM za grantove u turizmu, što je, kako je ocijenio, nedovoljno za ozbiljniji razvoj ove privredne grane.

"Za narednu godinu planiram da razgovaram sa premijerom i svima koji o tome odlučuju da budžet za turizam bude najmanje 10 miliona KM, jer bez ulaganja u turizam nemate budućnost", konstatovao je Puhovac.

On je naglasio da Republika Srpska raspolaže izuzetnim prirodnim resursima, ali da su oni nedovoljno iskorišteni.

"Imamo planine, rijeke, banje, Perućicu, prirodne ljepote koje mnogi nemaju. Dok obilazim Republiku Srpsku vidim da je riječ o potencijalu koji je praktično neiskorišten", naveo je Puhovac.

Prema njegovim riječima, većinu investicija u turizam trenutno iznose privatni preduzetnici koji ulažu sopstveni kapital, dok je institucionalna podrška ograničena.

Puhovac je govorio i o svom životnom i profesionalnom putu, navodeći da je rođen u Brčkom, da je po struci magistar ekonomije, te da je tokom karijere radio različite poslove u više zemalja. Između ostalog, pet godina je radio kao taksista u njemačkom Manhajmu, što je ocijenio kao jedno od najdragocjenijih životnih iskustava, a potom je sa porodicom otišao u Australiju, gdje je živio i radio više od decenije. Prije dolaska na ministarsku funkciju bio je angažovan i u administraciji Brčko distrikta na realizaciji projekata u saradnji sa Svjetskom bankom. Tokom karijere živio je i radio u Njemačkoj, Australiji, Hrvatskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Puhovac smatra da se značaj turizma još ne prepoznaje u dovoljnoj mjeri, iako je riječ o oblasti koja donosi višestruke efekte za privredu i promociju Republike Srpske.

"Turista koji ode zadovoljan iz Srpske najbolji je promoter zemlje. Ne postoji bolja promocija jedne države od turizma", naglasio je Puhovac.

On je ukazao da turizam trenutno učestvuje sa svega oko 1,5 odsto u bruto domaćem proizvodu Republike Srpske, što pokazuje veliki prostor za rast.

BUKING I IZDAVANJE STANOVA NA DAN MORAJU BITI POD VEĆOM KONTROLOM

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac izjavio je Srni da novi Zakon o turizmu donosi značajne novine u regulisanju turističkog tržišta, te istakao da je nephodno bolje urediti oblast izdavanja smještaja putem internet platformi i rad turističkih organizacija.

Puhovac je naveo da institucije nastoje da pronađu model kojim bi se platforme poput "Buking" obavezale da posluju kroz registrovano predstavništvo u BiH i da podliježu istim obavezama kao i domaći privredni subjekti.

"Kada vam neko naplati uslugu smještaja, naplati i PDV, a država od toga nema nikakvu korist. Nastojaćemo da te kompanije osnuju svoje predstavništvo i posluju u skladu sa propisima kao i sve druge firme", rekao je Puhovac u podkastu Srne.

On je istakao da bi se time omogućila bolja kontrola tržišta, posebno kada je riječ o izdavanju stanova na dan i suzbijanju sive ekonomije.

Prema njegovim riječima, dodatna korist bila bi veća bezbjednost gostiju i preciznija evidencija lica koja pružaju usluge smještaja.

Govoreći o novom Zakonu o turizmu, Puhovac je naveo da su, između ostalog, posebno uređeni uslovi za obavljanje rafting djelatnosti, koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih turističkih proizvoda Republike Srpske.

On je naglasio da su pooštrene procedure za dobijanje licenci za skipere kako bi se podigao nivo bezbjednosti na rijekama.

"Taj čovjek je odgovoran za osam ili devet ljudi u čamcu i mora proći obuke i ispuniti sve uslove da bi mogao obavljati taj posao", naveo je Puhovac.

Ministar kaže da je značajno i uvođenje Centralnog informacionog sistema u turizmu, u koji će se uključivati pružaoci usluga smještaja, što će omogućiti bolju statistiku, planiranje i razvoj turističke ponude.

(Srna)