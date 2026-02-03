logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nastavak projekta: I ove godine planirani turistički vaučeri

Nastavak projekta: I ove godine planirani turistički vaučeri

Autor Dragana Božić Izvor Glas Srpske
0

Projekat turističkih vaučera u Republici Srpskoj planiran je i u ovoj godini, a u budžetu RS planirano je ukupno dva miliona konvertibilnih maraka za ove namjene.

Turistički vaučeri u Republici Srpskoj i u 2026. Izvor: Turistička organizacija Trebinje

U Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske kažu da će razmotriti mogućnost unaprijeđenja ovog projekta i novih načina plasiranja turističkih vaučera.

Tokom prošle godine je, kako podsjećaju, u dva navrata plasirano 9.330 vaučera za domaće turiste koji su ostavili turističku posjetu u Srpskoj. Nominalni iznos je 100 KM po vaučeru, a isplate pružaocima usluge smještaja se, kako tvrde u Ministarstvu trgovine, obavljaju kontinuirano i u skladu sa dostupnim budžetskim sredstvima, objavio je Glas Srpske.

U projektu je tokom prošle godine učestvovao 61 objekat za smještaj i šest turističkih agencija, a kao i u prethodnim ciklusima, najviše ih je iskorišćeno u banjskim i velnes centrima u Republici Srpskoj, te turističkim centrima Banjoj Luci, Trebinju i Jahorini.

"Kada je riječ o ostvarenom broju noćenja, statistički pokazatelji upućuju na to da je zahvaljujući upravo ovom projektu broj noćenja domaćih turista značajno povećan", tvrde u Ministarstvu trgovine i turizma.

Tako je u junu 2025. godine ostvareno ukupno 47.546 noćenja, te je došlo do povećanja noćenja od 22,7 odsto u odnosu na isti mjesec godinu prije. U septembru je ostvareno 39.926 noćenja i došlo je do povećanja od 14,7 odsto u odnosu na deveti mjesec 2024.

Kako dodaju, povećanje noćenja u oktobru je iznosilo 22,4 odsto, a u novembru 23,3 odsto.

"Ovi podaci govore da je projekat plasiranja turističkih vaučera uspješno realizovan, te da smo na ovaj način povećali broj dolazaka i noćenja domaćih turista, kao i domaću potrošnju što je i bio krajnji cilj projekta", navode u Ministarstvu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

turistički vaučeri Republika Srpska turizam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ