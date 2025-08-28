Novi krug prijava: Turistički vaučeri dostupni od septembra do kraja novembra

Od 1. septembra ponovo će biti dostupni turistički vaučeri u Republici Srpskoj, u vrijednosti od 100 KM, koje će ljubitelji banja, planina i drugih domaćih destinacija moći koristiti do kraja novembra tekuće godine, najavili su iz Ministartsva trgovine i turizma RS.

Izvor: Shutterstock

Dodaju da spisak prijavljenih ugostiteljskih objekata, kao i spisak turističkih agencija, koje učestvuju u šemi dodjele turističkih vaučera, možete pogledati na linku Ministarstva trgovine i turizma u dijelu "Spisak privrednih subjekata koji učestvuju u projektu".

Podsjećamo, građanima Republike Srpske je tokom prve etape korištenja tokom juna izdato oko 2.500 turističkih vaučera, a odmor i relaksaciju najčešće su tražili u banjama.

Iz Turističke organizacije Srpske ranije je rečeno da se turistički vaučeri za odmor u Republici Srpskoj emituju u dvije etape, te je predviđeno 20.000 vaučera za domaće i 10.000 za turiste drugih država.

(Mondo)