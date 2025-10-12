Šulić: Petrovo među najuspješnijima u korišćenju turističkih vaučera Vlade Srpske

Petrovo je jedna od lokalnih zajednica koja je najbolje iskoristila projekat turističkih vaučera Vlade Republike Srpske, koje je u termama "Ozren" iskoristilo 1.000 građana Srpske, izjavio je ministar trgovine i turizma Denis Šulić.

Izvor: Aleksandar Lukić, Srna

Šulić je, nakon radnog sastanka u Petrovu sa načelnikom Ozrenom Petkovićem, rekao novinarima da će resorno ministarstvo i Vlada nastaviti unapređenje turističke ponude i uvezivanje turističke ponude Opštine Petrova sa termama "Ozren", turističkom zonom "Kaluđerica" i manastirom Svetog Nikole na Ozrenu.

"Drago mi je da imamo zajedničku saradnju, zajedničnu viziju razvoja turizma u ovoj opštini", izjavio je Šulić.

On je izrazio zadovoljstvo informacijama o privatnim ulaganjima u turistički kompleks u Kaluđerici, kao i spremnosti uprave termi "Ozren" da proširi svoje kapacitete.

Šulić je najavio da će u narednom periodu ponovo posjetiti opštinu Petrovo s ciljem da se podstakne lokalna proizvodnja i da lokalna zajednica bude vidljivija.

Ministar je naveo da ga je načelnik informisao o problemu na uspostavljanju katastra nepokretnosti na području ove lokalne zajednice s obzirom na to da se gruntovne knjige Petrova nalaze u Gračanici u Federaciji BiH, i najavio da će iako to nije u nadležnosti njegovog ministarstva o tome razgovarati i sa direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

"Sigurno da rješavanjem ovog problema otvaramo dodatan prostor za investicije, te na kraju krajeva olakšavamo život građanima opštine Petrova", rekao je Šulić.

Petković je naveo da je ministra upoznao sa aktuelnim izazovima u cilju jačanja lokalne turističke infrastrukture, kao i sa problemom na uspostavljanju katastra nepokretnosti na području ove lokalne zajednice.

Nakon sastanka Šulić i Petković su položili cvijeće u Spomen sobi poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nakon čega će prisustvovati svečanoj sjednici Skupštine opštine Petrovo povodom Dana i krsne slave opštine Petrovo.