Srpska sve privlačnija turistima: Rekordan broj noćenja četvrtu godinu zaredom

Turisti su prošle godine u Republici Srpskoj ostvarili 514.740 dolazaka i 1.207.068 noćenja, čime je oboren rekord iz 2024, kada je registrovano 1.176.689 noćenja, saopštio je iz Republički zavod za statistiku.

Izvor: Srna

Ovo je, kako su naveli, ujedno četvrta godina u nizu u kojoj je ostvaren rekordan broj noćenja u Republici Srpskoj.

Domaći turisti su prošle godine ostvarili 206.133 dolaska i 517.384 noćenja, a strani 308.607 dolazaka i 689.684 noćenja.

Najveći broj noćenja, 202.996, ostvarili su turisti iz Srbije, potom iz Hrvatske 155.536, iz Slovenije 89.378, iz Turske 36.422, a iz Crne Gore 33.474 noćenja.

Prema vrsti turističkih mjesta, 579.304 noćenja se odnosi na ostala turistička mjesta, 403.412 na banjska, 144.135 na planinska i 80. 217 noćenja na ostala mjesta.

Broj zaposlenih na dan 30. septembra 2025. godine u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, iznosio je 13.530, što je 4,7 odsto od ukupnog broja zaposlenih u Republici Srpskoj.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović rekao je da je turizam jedna od najvitalnijih grana privrede u Republici Srpskoj.

On je naveo da je tokom 2021. godine registrovano manje od 750.000 noćenja, nakon čega dolazi do znatnog rasta, i u 2022. godini je prvi put ostvareno više od milion noćenja.

"U području turizma bilježe se pozitivni pokazatelji i kada je riječ o broju zaposlenih i bruto domaćem proizvodu, što nagovještava da bismo i u narednom periodu mogli da imamo iste trendove", rekao je Milunović.

(Mondo)