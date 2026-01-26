Statističko iznenađenje: Teslić je turistički rekorder Republike Srpske

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, objavljenim u okviru rubrike "Čudne stvari", turistička slika Republike Srpske u 2024. godini donijela je podatke koji bi za mnoge mogli biti neočekivani.

Izvor: Turistička organizacija Teslić

Iako se Banjaluka i Trebinje često percipiraju kao primarne destinacije, titulu grada sa najvećim brojem ostvarenih turističkih noćenja u pretprošloj godini odnio je Teslić.

Tokom 2024. godine u Republici Srpskoj ostvareno je ukupno 1.176.689 noćenja turista. Od tog broja, čak 23,3% ostvareno je u Tesliću, gdje je zabilježeno ukupno 273.791 noćenje.

Ovim rezultatom Teslić se pozicionirao ispred tradicionalno popularnih turističkih centara. Na drugom mjestu liste nalazi se Trebinje sa 207.837 noćenja, dok je na trećem mjestu Banjaluka u kojoj je zabilježeno 186.718 noćenja. Četvrtu poziciju zauzima Istočno Sarajevo sa 132.801 noćenjem.