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"Rusija nastavlja da krši naš vazdušni prostor": Rumunija hitno podigla borbene avione

"Rusija nastavlja da krši naš vazdušni prostor": Rumunija hitno podigla borbene avione

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Rumunski borbeni avion F-16 oborio je dron koji je ušao u vazdušni prostor Rumunije iznad oblasti Sulina-Čilija u Delti Dunava, blizu granice sa Ukrajinom.

Rumunija podigla borbene avione Izvor: Profimedia

Rumunski vojni avion F-16 oborio je dron koji je prekršio rumunski vazdušni prostor 26. jula, što je treći takav incident u tri dana, napisao je predsjednik Nikušor Dan na mreži X.

Dron je oboren u 10:13 iznad rumunskih teritorijalnih voda u oblasti Sulina-Chilia u Delti Dunava, blizu granice sa Ukrajinom.

Prema istrazi rumunskog Generalnog tužilaštva, dron oboren 24. jula bio je Šahed tipa UAV koji Rusija koristi u svom ratu protiv Ukrajine. Istrage o dronovima oborenim 25. i 26. jula su u toku.

"Neprihvatljivo je i nedopustivo da Ruska Federacija nastavlja da krši rumunski vazdušni prostor, koji je ujedno i vazdušni prostor NATO-a i Evropske unije. Takve akcije su neprihvatljive i tretiramo ih sa najvećom ozbiljnošću, zajedno sa našim saveznicima", napisao je Dan na mreži X.

Predsjednik je dodao da će diplomatski protest Rumunije protiv Rusije biti zasnovan na nalazima istraga. Ubrzo nakon toga, rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pozvalo ruskog ambasadora.

Ovo nisu bili prvi incidenti sa dronovima u Rumuniji. Dana 29. maja, ruski dron je pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galați, povredivši dvije osobe.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su prethodni incidenti sa dronovima zabilježeni i u januaru 2025, februaru 2025. i aprilu 2026.

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NATO Rumunija Rusija

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